Stellantis Werk Mirafiori Turin : Stellantis in Turin: Der fragile Neustart von Mirafiori
Der Fiat 500 Hybrid sollte das traditionsreiche Stellantis-Werk Mirafiori in Turin zurück auf Wachstumskurs bringen. Noch im Sommer galt das Modell als zentraler Baustein für die Wiederbelebung des Standorts. Inzwischen zeigt sich jedoch ein zunehmend widersprüchliches Bild: Die Produktion ist gegenüber dem schwachen Vorjahr zwar deutlich gestiegen, gleichzeitig häufen sich Stillstände und Kurzarbeitsphasen. Im Oktober müssen erneut mehr als 1.000 Beschäftigte vorübergehend zu Hause bleiben.
Stellantis hat angekündigt, die Produktion des elektrischen und hybriden Fiat 500 vom 19. bis 30. Oktober auszusetzen. Betroffen sind 1.074 Beschäftigte, darunter 934 Arbeiter und 140 Angestellte. Der Konzern spricht von einer „komplexen Situation“ und verweist trotz Investitionen und höherer Produktionszahlen auf anhaltende Schwierigkeiten im Werk.
Damit haben sich die Warnsignale, die bereits im Sommer sichtbar waren, weiter verdichtet. Schon Ende Juli wurde die Produktion zusätzlich unterbrochen, bevor Mirafiori in die verlängerte Sommerpause ging. Der damalige INDUSTRIEMAGAZIN-Bericht zeigte bereits den zentralen Widerspruch: Eigentlich sollte der Produktionshochlauf des neuen Fiat 500 Hybrid zusätzliche Schichten und eine bessere Auslastung bringen. Stattdessen folgten Produktionsstopps und wachsende Unsicherheit unter den Beschäftigten.
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Fiat 500 Hybrid: Der Hoffnungsträger für das Werk in Turin
Die Erwartungen an das neue Modell waren hoch. Stellantis hatte 2025 angekündigt, die Serienproduktion des Fiat 500 Hybrid im November desselben Jahres zu starten. Bei voller Auslastung sollten in Mirafiori bis zu 100.000 Fahrzeuge jährlich gefertigt werden. Der Konzern bezeichnete das Modell ausdrücklich als strategischen Impuls für den Standort Turin.
Der Hybrid ist eng mit der Zukunft von Mirafiori verbunden. Er basiert auf der Plattform des elektrischen Fiat 500 und wird von einem 1,0-Liter-Dreizylinder mit Mild-Hybrid-Technik, 65 PS und Sechsgang-Schaltgetriebe angetrieben. Die Produktion begann Mitte November 2025.
Gerade deshalb sorgten bereits die ersten Unterbrechungen im Sommer 2026 für Unruhe. Statt eines kontinuierlichen Hochlaufs musste Stellantis die Fertigung mehrfach reduzieren oder vollständig stoppen. Als Gründe nannte das Unternehmen zunächst vor allem Lieferprobleme bei Bauteilen.
Stellantis unter Druck: Warum Mirafiori immer wieder stoppen muss
Auch im September setzte sich diese Entwicklung fort. Produktionsunterbrechungen wurden unter anderem mit fehlenden Motorkomponenten begründet. Stellantis verwies darauf, dass die Nachfrage nach bestimmten Hybridantrieben höher sei als die verfügbaren Kapazitäten in der Komponentenfertigung.
Mittlerweile wird die Ursachenlage jedoch breiter beschrieben. Reuters berichtet für Mirafiori neben Engpässen bei Motorenteilen auch von einer hinter den Erwartungen zurückbleibenden Nachfrage nach dem Fiat 500. Gleichzeitig kämpfen weitere Stellantis-Standorte in Europa mit unterschiedlichen Problemen in der Lieferkette und bei der Auslastung. In Frankreich muss der Konzern im Oktober beispielsweise mehrere Werke zeitweise herunterfahren, unter anderem wegen fehlender Batterien.
Stellantis selbst verweist für Mirafiori zusätzlich auf die schwierige Situation des europäischen Automarkts, den Wettbewerbsdruck sowie hohe Energiekosten in Italien. Die Produktionsprobleme lassen sich damit nicht auf einen einzelnen Faktor reduzieren.
Mehr Fiat 500 – und trotzdem Stillstand in Mirafiori
Auf den ersten Blick passen die wiederkehrenden Produktionsstopps nur schwer zu den offiziellen Aussagen des Konzerns. Stellantis betont, dass sich die Fertigung in Mirafiori gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht habe. Die Aussage ist grundsätzlich nachvollziehbar, allerdings war die Ausgangsbasis 2025 ausgesprochen niedrig.
Genau darin liegt ein zentraler Punkt der Debatte. Prozentual hohe Wachstumsraten bedeuten nicht automatisch, dass ein Werk dauerhaft ausreichend ausgelastet ist. Das ursprünglich kommunizierte Potenzial des Fiat 500 Hybrid von rund 100.000 Einheiten jährlich liegt deutlich über den Stückzahlen, die derzeit tatsächlich erreicht werden.
Schon im Juli war deshalb die Frage offen, ob der Fiat 500 Hybrid allein ausreichen kann, um Mirafiori langfristig zu stabilisieren. Diese Zweifel haben sich mit den Unterbrechungen im Spätsommer und Herbst verstärkt.
Kurzarbeit bei Stellantis: Jetzt wächst die Sorge um die Jobs
Besonders sensibel ist die Lage für jene Beschäftigten, die erst im Zuge des Produktionshochlaufs eingestellt wurden. Die Gewerkschaft FIM-CISL spricht von rund 400 Zeitarbeitskräften, die unter anderem eingesetzt wurden, um den Start einer zweiten Schicht zu ermöglichen.
Nach der Ankündigung der Oktober-Kurzarbeit forderte die Gewerkschaft Stellantis deshalb auf, diesen Beschäftigten klare Garantien zu geben. Gleichzeitig müsse das Unternehmen nach Ansicht der Arbeitnehmervertreter seine Verkaufsstrategie für den Fiat 500 Hybrid und den elektrischen 500 stärken.
Die Sorge ist nachvollziehbar: Neueinstellungen und ein Zweischichtbetrieb signalisieren eigentlich steigende Produktionsvolumen. Wiederholte Kurzarbeitsphasen weisen dagegen darauf hin, dass die tatsächliche Auslastung noch nicht stabil genug ist.
Mirafiori braucht mehr als den Fiat 500
Die Arbeitnehmervertreter gehen deshalb inzwischen über kurzfristige Forderungen hinaus. FIM-CISL verlangt, Mirafiori ein weiteres volumenstarkes Modell zuzuweisen. Der Standort dürfe nicht dauerhaft fast ausschließlich von einer einzigen Modellfamilie abhängig sein.
Am 25. September erhöhten mehrere italienische Gewerkschaften gemeinsam den Druck. FIM, FIOM, UILM, Fismic, UGLM und AQCF forderten Stellantis zu Gesprächen über Produktionszahlen, Beschäftigung und die industrielle Zukunft seiner italienischen Werke auf. Konkret verlangen sie Angaben zu den erwarteten Volumen an den einzelnen Standorten und Gespräche über mögliche neue Modellzuweisungen.
Damit gewinnt eine Forderung an Gewicht, die bereits im Sommer formuliert worden war: Mirafiori braucht aus Sicht der Arbeitnehmervertretungen langfristig mehr als nur den Fiat 500.
Stellantis in Turin: Der Neustart von Mirafiori bleibt fragil
Der Fall Mirafiori zeigt inzwischen exemplarisch, wie schwierig der Umbau der europäischen Autoindustrie geworden ist. Stellantis versucht gleichzeitig, elektrische Modelle hochzufahren, Hybridfahrzeuge wieder stärker zu positionieren, Lieferketten zu stabilisieren und Produktionskosten zu senken.
Für Mirafiori kommt die hohe symbolische Bedeutung des Standorts hinzu. Das Werk ist seit Jahrzehnten eng mit Fiat und der Industriegeschichte Turins verbunden. Produktionsunterbrechungen werden deshalb nicht nur als betriebliche Anpassung wahrgenommen, sondern auch als Signal für die Zukunft der italienischen Automobilproduktion.
Der Fiat 500 Hybrid hat dem Werk ohne Zweifel zusätzliches Volumen gebracht. Doch der geplante Neustart ist bislang nicht so stabil verlaufen, wie es die ursprünglichen Produktionsziele erwarten ließen.
Unklar bleibt zudem, wie sich der Produktionskalender in den letzten Wochen des Jahres entwickeln wird. Medienberichte sprechen über mögliche zusätzliche Unterbrechungen im November und Dezember. Offiziell bestätigt hat Stellantis diese Zeiträume bislang nicht. Fest steht dagegen bereits die Kurzarbeit vom 19. bis 30. Oktober.
Damit hat sich die Lage seit dem Sommer deutlich verschärft. Damals lautete die Frage noch, ob aus ersten Produktionsstopps ein längerfristiges Problem entstehen könnte. Ende September ist klar: Die Unterbrechungen sind nicht verschwunden, sondern haben sich fortgesetzt.
Für Stellantis wird damit zunehmend entscheidend, den Widerspruch zwischen den angekündigten Wachstumsperspektiven und der tatsächlichen Auslastung aufzulösen. Für die Beschäftigten wiederum geht es längst nicht mehr nur um einzelne Stillstandstage. Es geht darum, ob der Fiat 500 Hybrid tatsächlich eine dauerhafte industrielle Perspektive für Mirafiori schafft – oder ob der traditionsreiche Standort ein weiteres Modell benötigt, um langfristig genügend Arbeit für seine Belegschaft zu sichern.