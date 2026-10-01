Der Fiat 500 Hybrid sollte das traditionsreiche Stellantis-Werk Mirafiori in Turin zurück auf Wachstumskurs bringen. Noch im Sommer galt das Modell als zentraler Baustein für die Wiederbelebung des Standorts. Inzwischen zeigt sich jedoch ein zunehmend widersprüchliches Bild: Die Produktion ist gegenüber dem schwachen Vorjahr zwar deutlich gestiegen, gleichzeitig häufen sich Stillstände und Kurzarbeitsphasen. Im Oktober müssen erneut mehr als 1.000 Beschäftigte vorübergehend zu Hause bleiben.

Stellantis hat angekündigt, die Produktion des elektrischen und hybriden Fiat 500 vom 19. bis 30. Oktober auszusetzen. Betroffen sind 1.074 Beschäftigte, darunter 934 Arbeiter und 140 Angestellte. Der Konzern spricht von einer „komplexen Situation“ und verweist trotz Investitionen und höherer Produktionszahlen auf anhaltende Schwierigkeiten im Werk.

Damit haben sich die Warnsignale, die bereits im Sommer sichtbar waren, weiter verdichtet. Schon Ende Juli wurde die Produktion zusätzlich unterbrochen, bevor Mirafiori in die verlängerte Sommerpause ging. Der damalige INDUSTRIEMAGAZIN-Bericht zeigte bereits den zentralen Widerspruch: Eigentlich sollte der Produktionshochlauf des neuen Fiat 500 Hybrid zusätzliche Schichten und eine bessere Auslastung bringen. Stattdessen folgten Produktionsstopps und wachsende Unsicherheit unter den Beschäftigten.