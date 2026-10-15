Porsche-Krise 2026: Verbrenner und Elektroautos : Porsche: Der 911 boomt – und stellt die Elektrostrategie infrage Kopieren
Porsche steht vor einer der schwierigsten Neupositionierungen seiner jüngeren Geschichte. Jahrelang galt der Sportwagenhersteller als außergewöhnlich profitabel, seine Fahrzeuge als begehrte Luxusprodukte mit hohen Margen. Inzwischen hat sich das Bild deutlich verändert. Die Nachfrage ist zurückgegangen, vor allem in China kämpfen deutsche Premiumhersteller mit neuen Wettbewerbern, und der Hochlauf der Elektromobilität verläuft anders, als Porsche noch vor wenigen Jahren erwartet hatte.
Vorstandschef Michael Leiters hat am 7. Oktober 2026 die neue Unternehmensstrategie „Sportwagenschmiede ’35“ vorgestellt. Porsche will künftig weniger abhängig von hohen Verkaufszahlen sein und stattdessen mehr mit besonders exklusiven und margenstarken Sportwagen verdienen. Die Strategie sieht ein umfassendes Kostenprogramm, eine schlankere Organisation und eine Konzentration auf höherwertige Fahrzeugsegmente vor.
Konkret will Porsche die Gewinnschwelle auf weniger als 200.000 Fahrzeuge senken. Mittelfristig strebt der Sportwagenbauer eine operative Umsatzrendite von 10 bis 15 Prozent an. Langfristig soll diese bei 15 Prozent liegen. Gleichzeitig will Porsche sein Individualisierungsgeschäft deutlich ausbauen und die Zahl der Modellvarianten um rund 20 Prozent reduzieren. Für Leiters ist es eine grundlegende Neuordnung des Geschäftsmodells: Porsche soll auch mit geringeren Stückzahlen wieder deutlich profitabler werden.
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Porsche 911 boomt: Warum Taycan und Macan beim Absatz verlieren
Wie groß der Handlungsdruck ist, zeigen die jüngsten Verkaufszahlen. Im ersten Halbjahr 2026 lieferte Porsche weltweit 122.306 Fahrzeuge aus. Das waren 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders schwierig entwickelte sich der chinesische Markt: Dort gingen die Auslieferungen um 33 Prozent auf 21.493 Fahrzeuge zurück.
Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet der Porsche 911. Von der traditionsreichen Sportwagenbaureihe wurden bis Ende September 42.217 Exemplare ausgeliefert, zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der 911 stemmt sich damit gegen den allgemeinen Abwärtstrend und unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach besonders exklusiven Sportwagen.
Bei den elektrischen und stärker vom Modellwechsel betroffenen Baureihen sieht die Entwicklung anders aus. Der Taycan kam auf 8.699 Auslieferungen, ein Rückgang von 31 Prozent. Die gesamte Macan-Baureihe verlor 21 Prozent und erreichte 51.025 Fahrzeuge. Davon entfielen 23.029 auf die vollelektrische Variante.
Allerdings lässt sich der Rückgang nicht allein mit einer schwächeren Nachfrage nach Elektroautos erklären. Porsche verweist unter anderem auf das Auslaufen bisheriger Verbrennermodelle, Veränderungen im Produktangebot und einen starken Vorjahreszeitraum beim elektrischen Macan. Der Markt zeigt dennoch einen deutlichen Gegensatz: Während mehrere Modellreihen verlieren, bleibt der 911 auf Wachstumskurs.
Porsche Elektroauto gegen Verbrenner: Warum Sportwagenkäufer anders entscheiden
Die unterschiedlichen Verkaufsentwicklungen verdeutlichen eine zentrale Herausforderung für Porsche: Die emotionale Bindung an etablierte Sportwagenmodelle lässt sich nicht ohne Weiteres auf neue elektrische Fahrzeuge übertragen. Allerdings wäre es verkürzt, den Absatzrückgang einzelner Modellreihen ausschließlich auf die Antriebsart zurückzuführen. Modellwechsel, die Verfügbarkeit einzelner Varianten, regionale Marktbedingungen und die starke Konkurrenz im Elektrosegment beeinflussen die Verkaufszahlen ebenfalls.
Der Erfolg des 911 zeigt dennoch, dass besonders exklusive und leistungsstarke Sportwagen weiterhin über erhebliche Anziehungskraft verfügen. Für Porsche besteht die Herausforderung darin, diese Begehrlichkeit langfristig unabhängig von der jeweiligen Antriebstechnologie zu erhalten. Sportwagen werden nicht in erster Linie gekauft, weil sie eine besonders effiziente Form der Fortbewegung darstellen. Klang, mechanische Rückmeldung, geringes Gewicht, Design, Markenidentität und Emotionalität spielen eine mindestens ebenso große Rolle.
Diese Herausforderung beschäftigt inzwischen die gesamte Luxusbranche. Reuters beschrieb Ende September 2026, wie traditionelle Hersteller versuchen, die Erwartungen jüngerer Käufer und die technologische Entwicklung mit den klassischen Merkmalen einer Luxusmarke zu verbinden. Gleichzeitig erhöhen chinesische Hersteller den Druck mit kurzen Entwicklungszyklen, umfangreicher Softwareausstattung und aggressiven Preisen.
Porsche ändert die Elektrostrategie: Warum der Verbrenner länger bleiben soll
Porsche reagiert darauf mit einer grundlegenden Neuausrichtung seiner Produktstrategie. Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybride sollen länger eine wichtige Rolle spielen, gleichzeitig hält der Hersteller an rein elektrischen Sportwagen fest. Beim Kapitalmarkttag am 7. Oktober 2026 kündigte Porsche die Entwicklung einer Plattform für einen möglichen Mittelmotor-Supersportwagen oberhalb des 911 an. Unter der Bezeichnung „Mission S“ gewährt das Unternehmen Einblicke in diese Überlegungen. Eine endgültige Entscheidung über ein Serienmodell und dessen Antrieb steht jedoch noch aus.
Auch das übrige Modellportfolio soll wachsen: Für 2028 sind vollelektrische Versionen des 718 Boxster und 718 Cayman vorgesehen. Ebenfalls 2028 soll ein neues SUV mit Verbrennungs- und Plug-in-Hybridantrieb im B-Segment vorgestellt werden, das ab 2029 einen wesentlichen Ergebnisbeitrag leisten soll. Darüber hinaus prüft Porsche ein zusätzliches SUV oberhalb des Cayenne und plant weitere besonders exklusive Sportwagenvarianten.
Der Strategiewechsel geht über eine bloße Anpassung der Elektrifizierungspläne hinaus. Porsche will seine Modellpalette gezielt auf margenstärkere Fahrzeugsegmente ausrichten und gleichzeitig die Komplexität reduzieren. Die Zahl der Modellvarianten soll um rund 20 Prozent sinken, während das Verkaufsvolumen je Variante mittelfristig um etwa 30 Prozent steigen soll. Zugleich will Porsche den Anteil besonders hochwertiger Modelle der D- und E-Segmente am Produktportfolio deutlich erhöhen.
Auch die Individualisierung gewinnt an Bedeutung: Die Umsätze mit besonders umfangreichen Kunden-Sonderwünschen sollen sich mittelfristig versechsfachen. Bei den Modellen an der Spitze des Portfolios strebt Porsche einen um rund 20 Prozent höheren durchschnittlichen Verkaufspreis an. Die Strategie soll damit nicht nur die Kosten senken, sondern vor allem den wirtschaftlichen Wert jedes verkauften Fahrzeugs steigern.
Besonders deutlich zeigt sich die strategische Korrektur bei den Batterieaktivitäten. Porsche hatte ursprünglich geplant, über die Tochter Cellforce eine eigene Produktion besonders leistungsfähiger Batteriezellen aufzubauen. Nach dem langsameren Hochlauf der Elektromobilität wurde der Ausbau jedoch gestoppt.
Porsche Cellforce-Aus: Wie die Batterieproduktion zur teuren Kurskorrektur wird
Im Rahmen der neuen Strategie „Sportwagenschmiede ’35“ zählt Porsche auch die geplante Stilllegung der Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten der Cellforce Group zu den Maßnahmen zur Konzentration auf das Kerngeschäft.
Die Neuausrichtung bedeutet jedoch keinen Rückzug aus der Batterietechnologie. Porsche hält an Investitionen in die nächste Generation leistungsfähiger Batterien fest und will seine Technologiekompetenz auch bei elektrischen Antrieben weiterentwickeln. Gleichzeitig intensiviert das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Audi, insbesondere bei den gemeinsamen Fahrzeugarchitekturen PPE und PPC.
Mit der geplanten Stilllegung der Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten der Cellforce Group zieht sich Porsche jedoch aus einem wesentlichen Teil seiner bisherigen eigenständigen Batteriezellaktivitäten zurück. Künftig sollen technologische Partnerschaften und gemeinsame Plattformen dabei helfen, Entwicklungsaufwand und Investitionen zu reduzieren. Elektrofahrzeuge bleiben dennoch ein fester Bestandteil der langfristigen Produktstrategie.
Allein die Neuausrichtung der Batterieaktivitäten belastete das operative Ergebnis 2025 laut Porsche mit rund 700 Millionen Euro. Weitere rund 700 Millionen Euro Belastung entstanden durch veränderte US-Importzölle.
Das heißt allerdings nicht, dass Porsche die Elektromobilität aufgibt. Im Gegenteil: Elektrofahrzeuge bleiben ein zentraler Bestandteil des Portfolios. Porsche kalkuliert für 2026 mit einem Anteil vollelektrischer Fahrzeuge zwischen 24 und 26 Prozent. Auch der elektrische Cayenne wird inzwischen an Kunden ausgeliefert.
Die Strategie wird deshalb weniger zu einer Rückkehr in die Vergangenheit als zu einem Versuch, mehrere Antriebswelten länger parallel anzubieten.
Porsche Stellenabbau 2026: Warum 9.000 Jobs wegfallen sollen
Die Produktfrage ist nur ein Teil der Krise. Porsche baut auch seine Kostenstruktur erheblich um. Im Juli einigten sich Vorstand, Gesamtbetriebsrat, IG Metall und Arbeitgeberverband auf ein umfangreiches Zukunftspaket.
Bis 2035 will Porsche im Rahmen seines Zukunftspakets weitere 5.000 Stellen sozialverträglich abbauen, insbesondere durch natürliche Fluktuation, demografische Effekte, Altersteilzeit und freiwillige Aufhebungsverträge. Zusammen mit den bereits zuvor vereinbarten Maßnahmen sollen damit rund 9.000 Arbeitsplätze entfallen. Das entspricht ungefähr einem Fünftel der bisherigen Belegschaft. Der Abbau erfolgt über mehrere Jahre und betrifft insbesondere die Standorte Zuffenhausen und Weissach. Zusätzlich gibt es Personalmaßnahmen bei Tochtergesellschaften und am Standort Leipzig.
Gleichzeitig hat Porsche zugesagt, bis 2035 insgesamt 2,1 Milliarden Euro in die Standorte Zuffenhausen und Weissach zu investieren. Die Beschäftigungs- und Standortsicherung wurde ebenfalls bis Ende 2035 verlängert. Unter anderem sollen in Zuffenhausen langfristig weiterhin zweitürige Sportwagen gebaut und die Entwicklungsaktivitäten in Weissach gebündelt werden.
Die wirtschaftliche Lage bleibt dennoch angespannt. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Porsche einen Umsatz von 17,23 Milliarden Euro, 5,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das operative Konzernergebnis stieg von 1,01 auf 1,35 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite verbesserte sich damit von 5,5 auf 7,8 Prozent. Porsche profitierte unter anderem von einem verbesserten Kostenmanagement und einer gezielteren Steuerung von Preisen und Produktmix. Zudem fiel die Netto-Belastung durch strategische Sondermaßnahmen geringer aus als im Vorjahreszeitraum.
Trotz dieser Stabilisierung bleibt die Profitabilität deutlich hinter früheren Spitzenwerten zurück. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Porsche weiterhin einen Umsatz von 35 bis 36 Milliarden Euro und eine operative Konzernumsatzrendite zwischen 5,5 und 7,5 Prozent. Mittelfristig soll die Rendite nach der neuen Strategie auf 10 bis 15 Prozent steigen. Langfristig strebt der Hersteller 15 Prozent an. Zusätzlich will Porsche mittelfristig eine Netto-Cashflow-Marge im Automobilgeschäft von 9 bis 12 Prozent erreichen.
Porsche China-Krise: Warum der Absatz im wichtigsten Wachstumsmarkt einbricht
Besonders schwierig ist die Lage auf dem chinesischen Markt. Dort verändern sich die Erwartungen an Premiumfahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit. Neue chinesische Hersteller verbinden leistungsfähige Elektroantriebe mit digitaler Unterhaltung, Assistenzsystemen, kurzen Ladezeiten und vergleichsweise niedrigen Preisen.
Für Porsche trifft diese Entwicklung einen besonders empfindlichen Punkt. China gehörte über viele Jahre zu den wichtigsten Absatzmärkten des Sportwagenherstellers und war ein zentraler Wachstumstreiber. Diese Rolle hat sich inzwischen deutlich verändert. In den ersten neun Monaten 2026 gingen die Auslieferungen in China um 33 Prozent auf 21.493 Fahrzeuge zurück. Damit lag der chinesische Markt beim Absatz sogar knapp hinter Deutschland, wo Porsche 20.954 Fahrzeuge auslieferte, und deutlich hinter Nordamerika mit 56.088 Auslieferungen.
Porsche spricht von einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld und setzt auch in China verstärkt auf eine wertorientierte Verkaufsstrategie. Anstatt den Absatz mit hohen Rabatten zu steigern, will der Hersteller die langfristige Markenpositionierung und die Exklusivität seiner Fahrzeuge schützen. Gleichzeitig wächst der Druck durch chinesische Wettbewerber, die insbesondere bei Elektroantrieben, digitaler Ausstattung und Preisgestaltung neue Maßstäbe setzen.
Damit entsteht für Leiters ein strategischer Zielkonflikt. Kurzfristig sprechen die Verkaufszahlen dafür, jene Eigenschaften stärker zu betonen, für die Porsche seit Jahrzehnten steht. Der Erfolg des 911 zeigt, dass klassische Sportwagen mit Verbrennungsmotor weiterhin eine zahlungskräftige Kundschaft erreichen.
Langfristig kann eine zu starke Orientierung an dieser Käufergruppe jedoch riskant werden. Die nächste Generation wohlhabender Kunden wächst insbesondere in China mit Marken auf, deren Identität nicht vom Verbrennungsmotor geprägt wurde. Für sie können Software, Vernetzung, Ladeleistung und digitale Funktionen ebenso entscheidend sein wie Motorenklang oder Zylinderzahl.
Porsche Strategie 2035: Warum Michael Leiters mehr als den 911 braucht
Die eigentliche Aufgabe für Porsche besteht deshalb nicht darin, zwischen Elektroauto und Verbrenner schlicht einen Gewinner auszuwählen. Das Unternehmen muss herausfinden, wie sich jene Begehrlichkeit, die Modelle wie der 911 über Jahrzehnte aufgebaut haben, in eine neue technologische Ära übertragen lässt.
Genau daran dürfte sich entscheiden, ob die derzeitige Neuausrichtung auf exklusive, margenstarke Sportwagen tatsächlich zum Befreiungsschlag wird – oder Porsche lediglich Zeit verschafft. Mit dem Kapitalmarkttag am 7. Oktober 2026 hat Vorstandschef Michael Leiters nun einen konkreten Fahrplan vorgelegt. Eine niedrigere Gewinnschwelle, deutlich reduzierte Kosten, neue Modelle und höhere Erlöse pro Fahrzeug sollen Porsche wieder dauerhaft profitabel machen.
Die eigentliche Bewährungsprobe steht jedoch noch bevor. Porsche muss die angekündigten Sparmaßnahmen umsetzen, neue Fahrzeuge erfolgreich auf den Markt bringen und gleichzeitig seine Stellung im internationalen Luxussegment behaupten. Dabei wird sich zeigen, ob es dem Hersteller gelingt, die traditionelle Faszination seiner Sportwagen mit den technischen und digitalen Erwartungen neuer Kundengenerationen zu verbinden.
Entscheidend wird nicht allein sein, wie viele Fahrzeuge Porsche künftig verkauft, sondern welchen Wert Kunden der Marke beimessen. Die Strategie „Sportwagenschmiede ’35“ gibt darauf eine erste wirtschaftliche Antwort. Ob daraus auch eine überzeugende Produktstrategie für die nächste Generation entsteht, werden die kommenden Jahre zeigen.
Für einen Sportwagenhersteller, dessen Erfolg seit jeher davon lebt, dass Menschen weit mehr für ein Auto bezahlen als für reine Mobilität notwendig wäre, ist das vielleicht die entscheidende Frage: Was muss ein Porsche im Jahr 2035 bieten, damit Kunden ihn nicht nur brauchen könnten – sondern unbedingt haben wollen?