Porsche steht vor einer der schwierigsten Neupositionierungen seiner jüngeren Geschichte. Jahrelang galt der Sportwagenhersteller als außergewöhnlich profitabel, seine Fahrzeuge als begehrte Luxusprodukte mit hohen Margen. Inzwischen hat sich das Bild deutlich verändert. Die Nachfrage ist zurückgegangen, vor allem in China kämpfen deutsche Premiumhersteller mit neuen Wettbewerbern, und der Hochlauf der Elektromobilität verläuft anders, als Porsche noch vor wenigen Jahren erwartet hatte.

Vorstandschef Michael Leiters hat am 7. Oktober 2026 die neue Unternehmensstrategie „Sportwagenschmiede ’35“ vorgestellt. Porsche will künftig weniger abhängig von hohen Verkaufszahlen sein und stattdessen mehr mit besonders exklusiven und margenstarken Sportwagen verdienen. Die Strategie sieht ein umfassendes Kostenprogramm, eine schlankere Organisation und eine Konzentration auf höherwertige Fahrzeugsegmente vor.

Konkret will Porsche die Gewinnschwelle auf weniger als 200.000 Fahrzeuge senken. Mittelfristig strebt der Sportwagenbauer eine operative Umsatzrendite von 10 bis 15 Prozent an. Langfristig soll diese bei 15 Prozent liegen. Gleichzeitig will Porsche sein Individualisierungsgeschäft deutlich ausbauen und die Zahl der Modellvarianten um rund 20 Prozent reduzieren. Für Leiters ist es eine grundlegende Neuordnung des Geschäftsmodells: Porsche soll auch mit geringeren Stückzahlen wieder deutlich profitabler werden.