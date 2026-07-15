Noch 2021 hatte Porsche große Erwartungen an die Cellforce Group geknüpft. Die Batteriezelle sei der „Brennraum der Zukunft“, erklärte der damalige Porsche-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume bei der Gründung des Unternehmens. Porsche investierte nach eigenen Angaben einen hohen zweistelligen Millionenbetrag und wollte gemeinsam mit dem damaligen Partner Customcells leistungsstarke Batteriezellen für besonders anspruchsvolle automobile Anwendungen entwickeln und produzieren. Fünf Jahre später ist von diesen Plänen kaum noch etwas übrig: Im Mai 2026 beschloss Porsche, Cellforce vollständig einzustellen. Die Geschäftsleitung soll mit dem Betriebsrat über die Schließung des Betriebs verhandeln. Rund 50 zuletzt verbliebene Mitarbeiter sind davon betroffen.

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