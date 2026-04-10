Der Sportwagenhersteller Porsche ist mit einem deutlichen Dämpfer ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal lieferte die VW-Tochter weltweit 60.991 Fahrzeuge aus und blieb damit 15 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Als Ursachen nennt das Unternehmen eine begrenzte Produktverfügbarkeit, das Ende der Verbrenner-Produktion bei den 718-Modellen Boxster und Cayman, den starken Hochlauf des vollelektrischen Macan im Vergleichszeitraum 2025 sowie den Wegfall steuerlicher Anreize für Elektro- und Hybridfahrzeuge in den USA.

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Vertriebsvorstand Matthias Becker sprach dennoch von einer Entwicklung im Rahmen der Erwartungen. Rückenwind bekommt Porsche derzeit vor allem vom 911, dessen Auslieferungen zwischen Jänner und März um 22 Prozent auf 13.889 Fahrzeuge zulegten. In den kommenden Monaten richtet sich der Blick des Herstellers auf den Marktstart des vollelektrischen Cayenne, dessen erste Auslieferungen ab Sommer beginnen sollen.