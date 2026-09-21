Mercedes Werk Ungarn Kecskemét : Mercedes in Ungarn: Ein Werk als Drohkulisse

21.09.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Mercedes baut sein Werk im ungarischen Kecskemét massiv aus – und schafft damit eine kostengünstige Alternative zu deutschen Standorten. Was als flexible Produktion verkauft wird, könnte für Bremen, Rastatt und Hamburg zur neuen Machtprobe werden.

Inhalt

Produktion im Mercedes-Benz-Werk Kecskemét in Ungarn mit Fahrzeugfertigung in einer modernen Montagehalle.

Mercedes baut sein Werk im ungarischen Kecskemét massiv aus. Für deutsche Standorte wie Bremen, Rastatt und Hamburg wird die neue Fabrik damit zu einer kostengünstigen Alternative im eigenen Produktionsnetz.

- © Mercedes Benz

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Erstveröffentlichung
21.09.2026
Letzte Aktualisierung
21.09.2026
Tom Arnold