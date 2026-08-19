Der Automobilzulieferer Veritas Austria GmbH wird seinen Produktionsstandort in Mieders im Tiroler Stubaital mit Ende 2026 schließen. Betroffen sind nach Angaben des Unternehmens rund 80 bis 90 Beschäftigte. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll ein Sozialplan ausgearbeitet werden. Die Produktion soll künftig in ein Land mit niedrigeren Lohnkosten verlagert werden. Einen konkreten künftigen Produktionsstandort nannten die bisher veröffentlichten Berichte nicht.

Als einen wesentlichen Grund für die Entscheidung nennt die Geschäftsführung die Entwicklung der Personalkosten. Alexander Hopf, Geschäftsführer der Veritas Austria GmbH in Mieders, erklärte gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“, dass die Personalkosten am Standort innerhalb der vergangenen fünf Jahre um rund 25 Prozent gestiegen seien. Langfristig sei dieses Kostenniveau aus Sicht des Unternehmens nicht mehr tragfähig gewesen. Gleichzeitig betonte Hopf, dass das Tiroler Werk trotz rückläufiger Umsätze und des bereits seit Jahren laufenden Personalabbaus profitabel gearbeitet habe.