In Karlstein an der Thaya ist Pollmann kein anonymer Autozulieferer. Der Name gehört seit Generationen zum Ort. 1888 gründete Franz Pollmann hier einen Handwerksbetrieb für feinmechanische Geräte und Uhrwerke. 138 Jahre später ist daraus eine international tätige Unternehmensgruppe geworden. Nach eigenen Angaben beschäftigt Pollmann mehr als 1.200 Menschen an fünf Standorten auf drei Kontinenten, produziert 2026 mehr als 207 Millionen Teile und liefert Komponenten für 93 Prozent aller namhaften Automarken weltweit.

Pollmann verlagert Produktion von Vitis an den Hauptsitz Karlstein

Nun steht der österreichische Kern des Familienunternehmens unter massivem Druck. Über das Vermögen der Pollmann International GmbH, der Pollmann Austria GmbH und der Pollmann Werkzeugbau GmbH wurden am Landesgericht Krems an der Donau am 1. September 2026 Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Damit ist ein wesentlicher Punkt gegenüber dem ersten Bekanntwerden der Krise bereits geklärt: Das Gericht muss nicht mehr über die Eröffnung entscheiden – die Verfahren laufen.