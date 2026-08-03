Für Mercedes-Benz sollte der neue elektrische GLC der sichtbare Beweis sein, dass der Stuttgarter Autobauer seine Elektrowende nicht nur ankündigt, sondern im Kerngeschäft umsetzt. Ausgerechnet beim wichtigsten Volumenmodell des Konzerns gerät der Hochlauf nun jedoch ins Stocken. Die Nachfrage ist hoch, die Auftragsbücher sind gut gefüllt – doch in der Produktion fehlen zentrale Bauteile. Betroffen sind nach Informationen aus Konzernkreisen vor allem Batterien und Bordnetze. Mercedes bestätigte auf Anfrage, dass es „bei einigen wenigen Lieferanten“ Herausforderungen im Rahmen des Anlaufs gegeben habe.

Der Zeitpunkt ist heikel. Der GLC ist seit Jahren eines der wichtigsten Fahrzeuge im Mercedes-Portfolio, in der Verbrennervariante sogar das meistverkaufte Modell des Unternehmens. Mit der vollelektrischen Ausführung will Konzernchef Ola Källenius zeigen, dass Mercedes auch in der elektrischen Mittelklasse wieder stärker angreifen kann. Der neue GLC mit EQ-Technologie wurde auf der IAA Mobility 2025 als zentrales Modell einer neuen Elektro-Ära präsentiert. Mercedes sprach dort von mehr als 40 geplanten Modellen zwischen 2025 und 2027 und stellte den elektrischen GLC als Wendepunkt im Mittelklasse-Segment heraus.