Vor rund zwei Wochen trug sich im Mercedes-Werk in Hamburg-Harburg Bemerkenswertes zu. Bei einer Betriebsversammlung in dem Komponentenwerk, in dem Achsen, Lenksäulen, Antriebsmodule und Strukturbauteile für Mercedes-Fahrzeuge entstehen, trat Mercedes-Vorstand Olaf Schick vor die Beschäftigten. Auf einer Präsentationsfolie rechnete er ihnen vor, was ihre Kollegen an anderen europäischen Standorten kosten.

Besonders drastisch fiel der Vergleich mit Rumänien aus. Für das Werk im siebenbürgischen Cugir wies die Präsentation Arbeitskosten aus, die 81,7 Prozent unter dem deutschen Niveau liegen. Gleichzeitig liegt die jährliche Arbeitszeit dort demnach rund 29 Prozent höher. Im ungarischen Kecskemét sind die Arbeitskosten laut Präsentation rund 75 Prozent niedriger.

Die Botschaft war kaum misszuverstehen: Deutsche Standorte sind teuer. Und ihre Beschäftigten arbeiten im Jahresvergleich weniger Stunden.