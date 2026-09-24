Mercedes Produktion Deutschland und Ungarn : Mercedes gegen Deutschland: Wie eine Milliardenfabrik die Kräfte verschiebt

24.09.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Mercedes baut sein Werk im ungarischen Kecskemét für rund eine Milliarde Euro massiv aus. Elektro-C-Klasse, GLC und weitere Modelle machen den Standort zu einer immer stärkeren Alternative zu deutschen Mercedes-Werken. Dahinter steckt ein Kostenunterschied, der die Kräfte im Produktionsnetz neu verteilt.

Inhalt

Produktion im Mercedes-Benz-Werk Kecskemét in Ungarn mit Fahrzeugfertigung in einer modernen Montagehalle.

Mercedes baut das Werk im ungarischen Kecskemét mit Milliardeninvestitionen zu einem der wichtigsten Produktionsstandorte des Konzerns aus. Neue Elektroautos und deutlich niedrigere Kosten verschärfen den Wettbewerb mit den deutschen Mercedes-Werken.

- © Mercedes Benz

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
24.09.2026
Letzte Aktualisierung
24.09.2026
Rudolf Loidl