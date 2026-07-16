Chinas Industrieunternehmen stehen trotz gestiegener Produktionskosten weiterhin unter erheblichem Preisdruck. Im Juni 2026 lagen die Erzeugerpreise zwar 4,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Gegenüber Mai gingen sie jedoch um 0,3 Prozent zurück. Auch die Verbraucherpreise sanken im Monatsvergleich um 0,3 Prozent und lagen lediglich ein Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die Zahlen zeigen, dass sich der Preisanstieg auf den vorgelagerten Produktionsstufen bislang nur begrenzt auf die Endverbraucher übertragen lässt.

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Hinter den Erzeugerpreisen verbergen sich zudem deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Wirtschaftsbereichen. Die Preise für Produktionsmittel lagen im Juni 5,5 Prozent über dem Vorjahresniveau. Bergbauprodukte verteuerten sich sogar um 16,5 Prozent, Rohstoffe um 8,6 Prozent. Gleichzeitig waren industriell hergestellte Konsumgüter 0,9 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Bei Nahrungsmitteln betrug der Rückgang 2,1 Prozent, bei Kleidung und Waren des täglichen Bedarfs jeweils ein Prozent. Auch die Herstellerpreise der Automobilindustrie lagen 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.