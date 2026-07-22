Als Mercedes-Benz am 5. Juni 2018 im ungarischen Kecskemét den Grundstein für ein zweites Fahrzeugwerk legte, präsentierte der Konzern das Projekt als Modellfabrik der Zukunft. Geplant war das erste sogenannte „Full-Flex-Werk“ des Unternehmens. Auf einer gemeinsamen Produktionslinie sollten unterschiedliche Fahrzeugarchitekturen, Karosserieformen und Antriebsarten gefertigt werden können – von Kompaktwagen über Limousinen mit Hinterradantrieb bis zu Elektrofahrzeugen. Mercedes kündigte eine Investition von einer Milliarde Euro und mehr als 2.500 zusätzliche Arbeitsplätze an. Vorgesehen waren ein Presswerk, ein Karosseriebau, eine Lackiererei und eine Montage.

Acht Jahre später, am 13. Juli 2026, eröffnete Mercedes-Benz den erweiterten Standort offiziell und startete dort die Produktion der neuen elektrischen C-Klasse. Zwischen beiden Terminen liegt eine außergewöhnlich lange Projektgeschichte. Sie zeigt, wie schnell selbst weit fortgeschrittene Industrieplanungen durch technologische Veränderungen, neue Produktstrategien und wirtschaftliche Unsicherheit überholt werden können.