Die Produktionsprobleme beim elektrischen Mercedes GLC werfen ein Schlaglicht auf einen wenig sichtbaren, aber zentralen Teil der Autoindustrie: Bordnetze und Kabelbäume. Nach Informationen aus Konzernkreisen fehlten beim Hochlauf des neuen Mercedes-Modells unter anderem Bordnetze des Zulieferers Kromberg & Schubert. Ursache soll ein Produktionsausfall in Marokko gewesen sein, nachdem schwere Regenfälle und Überflutungen eine Fabrik des deutschen Unternehmens beschädigt hatten. Mercedes bestätigte allgemein, dass es beim Anlauf des batterieelektrischen GLC „bei einigen wenigen Lieferanten“ Herausforderungen gegeben habe; eine namentliche Bestätigung des Zulieferers wurde öffentlich nicht mitgeteilt.

Kromberg & Schubert ist für die Autoindustrie kein Randakteur. Das Familienunternehmen mit deutschen Wurzeln ist auf Bordnetze, kundenspezifische Kabellösungen und Kunststofftechnik spezialisiert. Auf seiner Website nennt das Unternehmen rund zwei Milliarden Euro Umsatz, Aktivitäten in 21 Ländern, etwa 50.000 Beschäftigte und eine mehr als 120-jährige Firmengeschichte. Pro Jahr verarbeitet der Konzern nach eigenen Angaben rund vier Millionen Kilometer Kabel und Leitungen.