Im nordfranzösischen Douvrin läuft der Countdown. Stellantis will die Produktion von Verbrennungsmotoren an dem Standort im Département Pas-de-Calais 2026 endgültig beenden. Nach Angaben des Fachmediums Autoactu soll die Montage vollständiger Motoren bereits am 24. Juli auslaufen, während die mechanische Bearbeitung einzelner Komponenten noch bis zum 30. Oktober fortgesetzt wird. L’Argus nennt den 30. Oktober als endgültigen Schlusspunkt der Motorenproduktion. Damit endet die Geschichte eines Werks, das seit 1969 mehr als 40 Millionen Antriebe hergestellt hat.

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Die letzten Jahre waren vor allem von den Stellantis-Motorenfamilien 1.2 PureTech und 1.5 BlueHDi geprägt. Die Fertigung des 1,5-Liter-Diesels DV5 wurde bereits zum 1. November 2025 eingestellt. Als letzte Ottomotorenfamilie verblieb der dreizylindrige EB-Motor, der unter der Bezeichnung PureTech in zahlreichen Modellen von Peugeot, Citroën, DS, Opel und weiteren Konzernmarken eingesetzt wurde. Für diese Motoren hatte der damalige PSA-Konzern noch 2013 eine neue Produktionslinie in Douvrin eröffnet. Insgesamt waren für die Entwicklung und Industrialisierung der EB-Familie damals 893 Millionen Euro vorgesehen. Die geplante Jahreskapazität der neuen Linie lag bei 320.000 Motoren.