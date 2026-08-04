Die Taxi-Offensive kommt zu einem Zeitpunkt, an dem BYD seine Präsenz auf dem deutschen Markt stark ausbaut. Nach Angaben des Herstellers wurden im ersten Quartal 2026 insgesamt 9.121 BYD-Fahrzeuge neu zugelassen. Das entsprach einem Plus von 644 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Marktanteil von 1,3 Prozent. Der Seal 6 Touring erreichte im März nach BYD-Angaben den dritten Platz unter den neu zugelassenen Plug-in-Hybridmodellen.

Ob BYD tatsächlich zur neuen dominierenden Taximarke in Deutschland werden kann, ist noch offen. Der Markt ist heute stärker aufgeteilt als zu den Hochzeiten der Mercedes-Dominanz. Toyota, Volkswagen, Kia, Hyundai und weitere Hersteller bieten ebenfalls Modelle an, die für Taxi- und Mietwagenbetriebe umgerüstet werden können. Entscheidend werden nicht allein Kaufpreis und Reichweite sein. Für Unternehmer zählen vor allem Zuverlässigkeit, Reparaturkosten, Ersatzteilversorgung, Werkstattnetz, Garantiebedingungen und der Wiederverkaufswert nach mehreren Jahren intensiver Nutzung.

Dennoch zeigt die Entwicklung einen deutlichen Wandel: Mercedes überlässt ein traditionsreiches Marktsegment zunehmend externen Umrüstern und anderen Herstellern. BYD dagegen betrachtet das Taxigewerbe offenbar als strategische Möglichkeit, seine Fahrzeuge sichtbar auf die Straße zu bringen und zugleich gewerbliche Großkunden zu gewinnen. Ausgerechnet dort, wo jahrzehntelang der Stern das Bild bestimmte, könnte deshalb künftig immer häufiger das BYD-Logo zu sehen sein.