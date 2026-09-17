Maserati Huawei Partnerschaft : Huawei soll Maserati retten: Liefert Stellantis in Zukunft nur noch die Logos?
Inhalt
- Maserati sucht Rettung: Warum Huawei plötzlich im Spiel ist
- Huawei liefert die Technik, Maserati den Namen: Die heikle Arbeitsteilung
- Maserati-Absturz: Von 51.500 Autos zur Partnersuche mit China
- China, Zölle, Elektrostrategie: Warum Maserati in die Krise rutschte
- Stellantis baut auf China: Das Muster hinter Maserati, Dongfeng und Leapmotor
- Maserati braucht Tempo: Was Huawei und JAC dem Dreizack bieten können
- Maserati ohne Italien? Warum die Huawei-Frage so brisant ist
- Stellantis, Italien und Maserati: Eine Luxusmarke wird zum Standortfall
- Ferrari verdient Milliarden, Maserati sucht Partner: Der italienische Luxuskontrast
- Maserati steckt zwischen zwei Welten: Zu klein für Alleingänge, zu wertvoll fürs Logo-Geschäft
- Huawei, JAC, Stellantis: Die entscheidende Frage unter dem Maserati-Dreizack
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