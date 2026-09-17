Maserati Huawei Partnerschaft : Huawei soll Maserati retten: Liefert Stellantis in Zukunft nur noch die Logos?

17.09.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Maserati steckt tief in der Krise – und ausgerechnet Huawei könnte beim Neustart helfen. Stellantis verhandelt über chinesische Technik für den berühmten Dreizack. Doch je mehr Software, Elektronik und Entwicklung aus China kommen, desto brisanter wird eine Frage: Wie italienisch bleibt Maserati noch?

Inhalt

Maserati vor chinesischer historischer Kulisse

Maserati sucht den Neustart: Chinesische Technik von Huawei und JAC könnte dem Dreizack neue Modelle ermöglichen – und stellt zugleich die Italianità der Luxusmarke infrage.

- © Maserati

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
17.09.2026
Letzte Aktualisierung
17.09.2026
Rudolf Loidl