Fünfeinhalb Meter lang, 3,37 Meter Radstand, bis zu drei Elektromotoren: Der Maextro S800 ist Chinas bislang vielleicht deutlichste Kampfansage an Mercedes-Maybach und die europäische Luxusautoindustrie. Es gibt die Limousine rein elektrisch sowie als Range-Extender, dazu kommen 800-Volt-Technik, Huaweis Assistenzsystem ADS 4, ein digital geregeltes Fahrwerk und im Fond Liegesitze, große Bildschirme und elektrisch schaltbare Sichtschutzscheiben.

Als der S800 Ende Mai 2025 auf den chinesischen Markt kam, kostete er zwischen 708.000 und 1,018 Millionen Yuan. Gebaut wird er in Hefei von JAC und Huawei. JAC übernimmt dabei den klassischen Automobilbau, Huawei steuert unter anderem Software, Elektronik, Assistenzsysteme und digitale Architektur bei. Für Entwicklung und Markteinführung stellten die Partner nach Angaben von JAC ein Team von mehr als 5.000 Personen zusammen. Bereits 19 Tage nach Marktstart meldete JAC mehr als 5.000 feste Bestellungen. Im April 2026 erklärte der Hersteller, inzwischen mehr als 15.000 S800 ausgeliefert zu haben.

Und ausgerechnet an einem künftigen Produkt aus diesem chinesischen Technologie-Universum könnte eines Tages der Maserati-Dreizack prangen.