Maserati steht vor einer der wichtigsten Weichenstellungen der vergangenen Jahre. Stellantis-Chef Antonio Filosa hat vor dem italienischen Parlament bestätigt, dass der Autokonzern mit zwei möglichen Partnern über eine Zusammenarbeit für die angeschlagene Luxusmarke verhandelt. Namen nannte Filosa nicht. Klar ist aber: Die Gespräche sollen Technologie, Entwicklungskompetenz und neue Ideen für Maserati bringen. Eine Entscheidung, mit welchem Partner Stellantis weitermachen will, soll bald fallen.

Gleichzeitig versuchte Filosa, Sorgen in Italien zu zerstreuen. Weder Maserati noch das Werk Cassino bei Rom stünden zum Verkauf, sagte der CEO. Der Standort gilt als eines der am schwächsten ausgelasteten Werke des Konzerns in Europa. Seine Zukunft hängt nun eng an der neuen Maserati-Strategie, die im Dezember vorgestellt werden soll. Auch das traditionsreiche Werk Modena, in dem weitere Maserati-Modelle entstehen, könnte von einer Partnerschaft profitieren.