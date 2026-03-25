Nur wenige Tage nach der Meldung über den ersten Jahresgewinn der Unternehmensgeschichte setzt Leapmotor in Europa das nächste Signal: Der chinesische Elektroautohersteller hat in München sein erstes Forschungs- und Entwicklungszentrum außerhalb Chinas eröffnet. Der Schritt ist mehr als eine Standortentscheidung. Er markiert den Übergang von einer reinen Exportstrategie hin zu einer stärkeren lokalen Verankerung in Europa.

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Das neue Leapmotor Europe Innovation Centre GmbH liegt in Schwabing-Freimann, einem Münchner Stadtteil mit hoher Dichte an Technologie-, Entwicklungs- und Automobilkompetenz. Nach Unternehmensangaben soll der Standort künftig eine zentrale Rolle bei Design, Konzeptentwicklung und der Anpassung kommender Modelle an internationale Märkte spielen – mit besonderem Fokus auf Europa. Damit will Leapmotor Fahrzeuge nicht nur nach Europa liefern, sondern sie stärker auf europäische Anforderungen bei Gestaltung, Technik und Qualitätsanmutung ausrichten.