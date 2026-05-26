Continental streicht erneut Stellen. In der Kunststoff- und Kautschuksparte ContiTech sollen weltweit rund 3.000 Arbeitsplätze wegfallen, davon etwa 1.600 in Deutschland. Betroffen sind vor allem Verwaltungsfunktionen, unter anderem am Standort Hannover. Das Unternehmen verweist auf ein Sparprogramm, mit dem ContiTech ab 2028 jährlich rund 150 Millionen Euro einsparen soll. Mit den Arbeitnehmervertretern wurde eine Vereinbarung geschlossen; betriebsbedingte Kündigungen sollen in Deutschland bis mindestens Ende 2030 vermieden werden.

Was zunächst wie eine weitere Restrukturierung in der angeschlagenen deutschen Autoindustrie wirkt, ist bei Continental Teil einer größeren Bewegung. Der Konzern baut nicht nur Personal ab. Er baut sich selbst zurück. ContiTech steht zum Verkauf, das Automotive-Geschäft ist bereits abgespalten, das Antriebsgeschäft wurde schon früher ausgelagert. Aus dem breit aufgestellten Autozulieferer wird wieder ein deutlich fokussierterer Konzern. Grundlage für diese Magazinversion ist das bereitgestellte TV-Skript.

Die neue Continental-Erzählung ist damit fast das Gegenteil der alten. Jahrzehntelang ging es um Expansion: mehr Technologie, mehr Elektronik, mehr Systemkompetenz, mehr Nähe zum Autohersteller. Nun lautet das Programm: weniger Breite, weniger Komplexität, mehr Konzentration. Im Zentrum steht ausgerechnet jenes Geschäft, das lange als zu traditionell galt: Reifen.