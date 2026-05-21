In Graz, im Werk von Magna Steyr, wirkte Jaguars Welt vor zwei Jahren noch vergleichsweise stabil. Ausgerechnet in Österreich, mitten in der Steiermark, liefen Fahrzeuge einer britischen Ikone vom Band. Jaguar, eine Marke, die wie kaum eine andere für britische Eleganz, lange Motorhauben und große Gran-Turismo-Tradition stand, ließ hier produzieren. Nicht in Coventry, nicht in Solihull, sondern bei einem Auftragsfertiger im Herzen Europas.

Das war weniger romantisch als pragmatisch. Magna Steyr ist darauf spezialisiert, Fahrzeuge für andere Hersteller zu entwickeln und zu bauen – vor allem solche Modelle, die für eigene Werke zu speziell, zu kleinvolumig oder zu riskant wären. Für Jaguar entstanden in Graz unter anderem der E-Pace und der I-Pace. Gerade der I-Pace war mehr als nur ein weiteres Modell. Er war Jaguars früher Versuch, im Elektrozeitalter eine Rolle zu spielen: ein vollelektrisches SUV, technologisch ambitioniert, international beachtet und ein Signal, dass die Marke den Wandel nicht verschlafen wollte.