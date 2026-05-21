Jaguar Elektroauto Neustart : Jaguar-Neustart: Radikale Wette auf Elektro-Luxus – doch der große Zweifel bleibt

21.05.2026
Lesezeit: ca. 10 Minuten
Jaguar verschwindet fast vom Markt, provoziert mit einer Kampagne ohne Autos – und plant nun den radikalsten Neustart seiner Geschichte. Hinter dem Elektro-Comeback steckt eine riskante Luxus-Wette, die zeigt, warum die britische Ikone jetzt alles aufs Spiel setzt.
Blauer Jaguar Type 00 als Elektroauto-Konzept für den neuen Luxus-Kurs der britischen Traditionsmarke.

Jaguar setzt mit dem Type 00 auf einen spektakulären Elektro-Neustart. Doch ob aus dem Design-Statement wieder echte Begehrlichkeit entsteht, bleibt die große Frage.

- © Jaguar

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Erstveröffentlichung
21.05.2026
Letzte Aktualisierung
21.05.2026
Hannes Koller