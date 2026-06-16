BYD Werk Ungarn : BYD stolpert nach Europa: Warum Ungarn jetzt zur Schicksalsfabrik wird
Der chinesische Elektroautobauer BYD ordnet seine europäische Produktionsstrategie neu. Das neue Werk im ungarischen Szeged soll nach Angaben von BYD-Vizepräsidentin Stella Li nun im vierten Quartal 2026 mit der Fahrzeugmontage beginnen. Damit bestätigt sich, dass sich der Produktionsstart weiter nach hinten verschiebt. Ursprünglich war der Start für Ende 2025 vorgesehen gewesen; später war von Juni 2026 die Rede. Nun rückt der tatsächliche Anlauf abermals um mehrere Monate nach hinten.
Die Verzögerung ist mehr als eine Terminverschiebung. Sie zeigt, wie anspruchsvoll der Aufbau einer europäischen Fertigung für chinesische Hersteller geworden ist. BYD gilt zwar als einer der am schnellsten expandierenden Autokonzerne der Welt, doch ein Werk in der Europäischen Union aufzubauen, ist ein anderes Projekt als eine Expansion im Heimatmarkt China. In Europa treffen höhere Kosten, strengere Regulierung, komplexe Lieferketten und politischer Druck aufeinander.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
BYD setzt alles auf Ungarn – Türkei muss warten
Stella Li sagte Reuters zufolge am Unternehmensstandort in London, Ungarn habe für BYD derzeit „oberste Priorität“. Parallel dazu hat der Konzern die Arbeiten an einer geplanten Fabrik in der Türkei vorerst pausiert. Für das türkische Projekt gebe es derzeit keinen Zeitplan für einen Produktionsstart. BYD hatte 2024 angekündigt, rund eine Milliarde Dollar in ein Werk in Manisa im Westen der Türkei zu investieren. Die geplante Anfangskapazität lag bei 150.000 Fahrzeugen pro Jahr.
Damit verschiebt BYD den Fokus klar auf die Europäische Union. Das Werk in Szeged ist strategisch besonders wichtig, weil es BYD erstmals ermöglichen soll, Autos innerhalb der EU zu produzieren. Das ist nicht nur logistisch relevant, sondern auch handelspolitisch. Seit dem EU-Verfahren gegen chinesische Elektroautoimporte stehen Fahrzeuge aus China unter besonderer Beobachtung. Die Europäische Kommission hatte 2024 zusätzliche Ausgleichszölle auf batterieelektrische Fahrzeuge aus China angekündigt und BYD dabei mit einem spezifischen Satz von 17,4 Prozent genannt, zusätzlich zum regulären Importzoll. Begründet wurde dies mit nach Ansicht der Kommission unfairen Subventionen entlang der chinesischen Wertschöpfungskette.
EU-Zölle machen BYDs Strategie deutlich komplizierter
Eine Produktion in Ungarn könnte BYD helfen, solche handelspolitischen Belastungen teilweise zu umgehen oder zumindest zu reduzieren, sofern die Fahrzeuge als europäische Produktion gelten und entsprechende Wertschöpfungskriterien erfüllen. Für den Konzern ist das entscheidend: Europa gilt als anspruchsvoller, aber margenstarker Markt. Gleichzeitig wächst der Druck, lokal zu produzieren, um politisch akzeptiert zu sein und nicht dauerhaft als Importeur subventionierter China-Ware wahrgenommen zu werden.
BYD hat in Europa zuletzt stark zugelegt, bleibt aber im Vergleich zum Weltgeschäft noch relativ klein. Reuters berichtete, dass die Verkäufe in Europa 2025 um 270 Prozent auf knapp 188.000 Fahrzeuge gestiegen seien. In den ersten fünf Monaten 2026 habe BYD in Europa bereits mehr als 100.000 Fahrzeuge verkauft, ein Plus von 144 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Weltweit verkaufte BYD 2025 rund 4,6 Millionen Fahrzeuge und lag damit auf Rang sechs der größten Autohersteller.
Dieses Werk soll BYDs Europa-Angriff ermöglichen
Die Dimensionen machen deutlich, warum Szeged für BYD so wichtig ist. Die mittelfristige Kapazität des ungarischen Werks wird mit rund 150.000 Fahrzeugen pro Jahr angegeben, mit der Möglichkeit einer Erweiterung. Damit könnte BYD einen erheblichen Teil seiner europäischen Verkäufe aus lokaler Produktion bedienen, sofern der Hochlauf gelingt. Zum Start soll laut Reuters zunächst der kompakte Dolphin Surf produziert werden.
Für Ungarn ist das Projekt industriepolitisch bedeutsam. Das Land hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Standort für Batterie- und Elektroauto-Investitionen positioniert. Für BYD bietet Ungarn Zugang zum EU-Binnenmarkt, bestehende industrielle Strukturen und vergleichsweise wettbewerbsfähige Produktionsbedingungen innerhalb der Union. Unter Viktor Orbán war das Land zudem besonders offen für chinesische Großinvestitionen. Ob und wie die neue Regierung von Péter Magyar diese Linie fortsetzt, wird zu einem wichtigen Faktor für den weiteren Ausbau chinesischer Industrieprojekte in Ungarn.
Für die EU ist der Fall ambivalenter: Einerseits bringen Werke wie jenes in Szeged Investitionen und Arbeitsplätze. Andererseits verschiebt sich damit der Wettbewerb nicht weg von chinesischen Herstellern, sondern lediglich näher an die europäischen Märkte.
Europas Autobauer gewinnen Zeit – aber keine Entwarnung
Die vorläufige Pause in der Türkei bedeutet dagegen nicht zwingend das Ende des Projekts. Sie deutet aber darauf hin, dass BYD seine Ressourcen priorisiert. Das türkische Werk war nach bisherigen Angaben eher auf Märkte in Zentralasien und im Nahen Osten ausgerichtet. Ungarn dagegen ist der Schlüssel zum EU-Markt – und damit kurzfristig strategisch wertvoller.
Für europäische Hersteller ist die Entwicklung ein Warnsignal. BYD kommt zwar später als angekündigt mit lokaler Produktion, aber der Markteintritt verliert dadurch nicht an Gewicht. Im Gegenteil: Sobald die Fertigung in Szeged läuft, kann der Konzern seine Preis-, Modell- und Vertriebsstrategie in Europa auf eine neue Grundlage stellen. Die Verzögerung verschafft etablierten Herstellern Zeit. Sie nimmt ihnen aber nicht den strukturellen Druck.
Der Fall zeigt auch, dass die europäische Zollpolitik wirkt – allerdings anders, als manche erwartet hatten. Sie bremst chinesische Hersteller nicht zwingend aus, sondern kann sie dazu bewegen, innerhalb Europas zu produzieren. Für BYD ist Ungarn damit nicht nur ein Werk, sondern ein strategischer Brückenkopf. Der Produktionsstart im vierten Quartal 2026 wird deshalb weit über Szeged hinaus aufmerksam verfolgt werden.