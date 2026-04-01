Der chinesische Elektroautoriese BYD spürt die Grenzen seines Heimatmarkts. Nach enttäuschenden Quartalszahlen geriet die Aktie in Hongkong zeitweise um mehr als 5 Prozent unter Druck. Auslöser war nicht nur der Gewinnrückgang, sondern auch der ungewöhnlich offene Ton von Vorstandschef Wang Chuanfu. In einem Aktionärsbrief beschrieb er den Wettbewerb in Chinas Markt für New Energy Vehicles als eine „brutale Knock-out-Phase“ auf „Fieberniveau“.

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Die Warnung trifft einen Sektor, der jahrelang als Wachstumsmotor der chinesischen Industrie galt. Inzwischen aber dominieren Preiskämpfe, sinkende Margen und ein immer härterer Verdrängungswettbewerb. Für viele Hersteller wird der Heimatmarkt zum Problem: Die Konsumlaune bleibt schwach, der Markt ist gesättigter als noch vor wenigen Jahren, und kurze Modellzyklen erhöhen den Innovationsdruck. Selbst für BYD, lange Zeit eines der wenigen profitablen Unternehmen der Branche, ist das nicht folgenlos.