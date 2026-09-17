Der chinesische Fahrzeughersteller BYD intensiviert seine Suche nach weiteren Produktionskapazitäten in Europa. Dabei rückt nun auch Italien stärker in den Fokus. Nach Informationen der italienischen Wirtschaftszeitung MF-Milano Finanza besuchte BYD-Executive-Vice-President Stella Li zuletzt das Menarini-Werk in Flumeri in der Provinz Avellino. Dem Bericht zufolge befindet sich die Prüfung noch in einem frühen Stadium. BYD selbst wollte sich gegenüber der Zeitung nicht zu einem möglichen Engagement am Standort äußern.

Dass der Besuch dennoch von größerer strategischer Bedeutung sein könnte, zeigen weitere Aussagen aus dem BYD-Management. Alfredo Altavilla, Sonderberater des Konzerns für Europa, erklärte am 16. September 2026 laut Reuters, dass BYD langfristig drei Fahrzeugmontagewerke und zusätzlich eine Batteriefabrik in Europa benötigen werde. Über den Standort eines zweiten Werks soll demnach bis Ende 2026 entschieden werden. Besonders interessant: BYD möchte hierfür nach Möglichkeit keine komplett neue Fabrik errichten, sondern eine bestehende Produktionsanlage übernehmen und modernisieren. Damit passt Flumeri grundsätzlich in das von BYD beschriebene Suchprofil.