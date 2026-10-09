An dem neuen 3er hängt damit ein beträchtlicher Teil der Zukunft von BMW. Denn der Konzern steht vor einer doppelten Herausforderung: Er muss seine Kosten deutlich senken und gleichzeitig genügend Autos verkaufen, um die vergleichsweise teuren deutschen Werke auszulasten. Konzernchef Milan Nedeljković setzt dafür auf einen umfassenden Umbau des Unternehmens.

Der 57-Jährige, der im Mai 2026 den Vorstandsvorsitz von Oliver Zipse übernommen hat, kennt die Produktion aus eigener Erfahrung. Vor seiner Ernennung zum Konzernchef war er mehr als sechs Jahre für das weltweite Produktionsnetzwerk verantwortlich. Nun muss er beweisen, dass sich industrielle Stärke in Deutschland auch unter deutlich schwierigeren Marktbedingungen erhalten lässt.

Im Tagesgeschäft fällt diese Aufgabe seinem Nachfolger Raymond Wittmann zu. Der 47-Jährige hat im Mai den Posten des Produktionsvorstands übernommen. Zuvor war er für die Konzernstrategie verantwortlich. Sein Ziel ist ambitioniert: Die vier deutschen BMW-Fahrzeugwerke in München, Dingolfing, Regensburg und Leipzig sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Gleichzeitig baut der Konzern weltweit rund 8.000 Arbeitsplätze ab, vor allem in Verwaltung, Entwicklung und anderen indirekten Bereichen. Produktionsbeschäftigte sollen von dem Programm weitgehend verschont bleiben. BMW versucht damit einen ungewöhnlichen Spagat: Die Fertigung in Deutschland soll stark bleiben, während die Organisation dahinter deutlich kleiner und effizienter wird.