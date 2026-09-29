Audi steht vor einer der heikelsten industriepolitischen Entscheidungen der vergangenen Jahre. Die Volkswagen-Tochter prüft weiterhin den Aufbau einer eigenen Fahrzeugproduktion in den USA. Damit könnte sich der Premiumhersteller unabhängiger von Importzöllen machen und zugleich seine Position auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt stärken. Doch ein neues Werk würde Milliarden kosten – ausgerechnet in einer Phase, in der Audi mit sinkenden Margen, schwächerem Absatz und unausgelasteten Fabriken in Deutschland kämpft.

Dass die US-Frage für den gesamten Volkswagen-Konzern inzwischen hohe Priorität besitzt, bestätigte zuletzt auch Reuters. Ende September berichtete die Nachrichtenagentur über die laufende Neuordnung des Konzerns und verwies ausdrücklich auf die Diskussion über eine eigene Audi-Fabrik in den Vereinigten Staaten. Volkswagen muss demnach gleichzeitig Entscheidungen über sein Geschäft in Nordamerika, seine Produktionsstrukturen in Europa und den Umgang mit erheblichen Überkapazitäten treffen.