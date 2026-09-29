Audi Werk USA : Audi zwischen zwei Welten: Ein neues US-Werk – und alte Probleme in Deutschland
Audi steht vor einer der heikelsten industriepolitischen Entscheidungen der vergangenen Jahre. Die Volkswagen-Tochter prüft weiterhin den Aufbau einer eigenen Fahrzeugproduktion in den USA. Damit könnte sich der Premiumhersteller unabhängiger von Importzöllen machen und zugleich seine Position auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt stärken. Doch ein neues Werk würde Milliarden kosten – ausgerechnet in einer Phase, in der Audi mit sinkenden Margen, schwächerem Absatz und unausgelasteten Fabriken in Deutschland kämpft.
Dass die US-Frage für den gesamten Volkswagen-Konzern inzwischen hohe Priorität besitzt, bestätigte zuletzt auch Reuters. Ende September berichtete die Nachrichtenagentur über die laufende Neuordnung des Konzerns und verwies ausdrücklich auf die Diskussion über eine eigene Audi-Fabrik in den Vereinigten Staaten. Volkswagen muss demnach gleichzeitig Entscheidungen über sein Geschäft in Nordamerika, seine Produktionsstrukturen in Europa und den Umgang mit erheblichen Überkapazitäten treffen.
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Audi und die US-Zölle: 1,2 Milliarden Euro Belastung für den Autobauer
Für Audi ist das Problem besonders akut. Anders als BMW und Mercedes-Benz betreibt die Marke bislang kein eigenes großes Fahrzeugwerk in den USA. Fahrzeuge für amerikanische Kunden werden deshalb überwiegend importiert. Gerade große SUV-Modelle spielen dort eine wichtige Rolle.
Die Zollpolitik der Vereinigten Staaten hat dieses Geschäftsmodell deutlich verteuert. Nach der Handelsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und den USA gilt für die meisten europäischen Exporte einschließlich Autos inzwischen eine US-Zollobergrenze von 15 Prozent. Die Europäische Kommission bestätigt ausdrücklich, dass Fahrzeuge von dieser Regelung erfasst werden.
Für Audi bleibt die Belastung trotzdem erheblich. Schon 2025 kosteten die US-Zölle den Konzern nach eigenen Angaben rund 1,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sank im selben Jahr von 3,9 auf 3,4 Milliarden Euro, die operative Umsatzrendite von 6,0 auf 5,1 Prozent.
Auch 2026 ist das Problem nicht verschwunden. Im ersten Quartal nannte Audi die US-Zölle neben rückläufigen Verkäufen und ungünstigen Produkteffekten ausdrücklich als Belastungsfaktor. Die Markengruppe Progressive, zu der Audi, Bentley und Lamborghini gehören, erzielte in den ersten drei Monaten eine operative Rendite von lediglich 4,2 Prozent.
Audi in den USA: Warum ein eigenes Werk immer wichtiger wird
Besonders deutlich zeigt sich der Handlungsdruck beim Absatz. Im ersten Quartal 2026 lieferte Audi in Nordamerika ohne Mexiko 35.464 Fahrzeuge aus. Das waren 27 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Audi führte den Rückgang vor allem auf die US-Zölle sowie das Auslaufen staatlicher Elektroauto-Förderungen in den Vereinigten Staaten zurück.
Gleichzeitig versucht die Marke, ihr Angebot stärker auf amerikanische Kunden zuzuschneiden. Audi hat sein SUV-Portfolio erneuert und mit dem Q9 erstmals ein noch oberhalb des Q7 positioniertes Modell in sein Programm aufgenommen. Bereits im Sommer bezeichnete das Unternehmen den Q9 als neue Spitze seines Portfolios.
Genau solche großen und margenstarken Fahrzeuge könnten bei einer zukünftigen US-Produktion im Mittelpunkt stehen. Nach den bislang bekannt gewordenen Planungen werden innerhalb des Volkswagen-Konzerns verschiedene Möglichkeiten geprüft: ein eigenständiger Audi-Standort, zusätzliche Produktionskapazitäten in einer bestehenden Volkswagen-Fabrik oder eine Kooperation innerhalb der wachsenden US-Produktionsstruktur des Konzerns.
Eine endgültige Entscheidung ist öffentlich bislang nicht bekanntgegeben worden. Audi hatte bereits im März erklärt, dass eine Entscheidung über eine mögliche erste eigene US-Fabrik im Laufe des Jahres 2026 fallen könnte und dabei auch die weitere Entwicklung der Zollbedingungen eine Rolle spiele.
Das strategische Kalkül ist nachvollziehbar: Eine lokale Produktion könnte einen großen Teil der Importbelastung umgehen, Lieferwege verkürzen und Audi stärker an den nordamerikanischen Markt binden. Gleichzeitig wäre ein Werk eine langfristige Wette auf deutlich höhere Verkaufszahlen.
Audi Werk Ingolstadt: Warum Deutschlands größter Standort unter Druck steht
Genau darin steckt das Dilemma. Audi müsste zusätzliche Produktionskapazität in den USA aufbauen, obwohl bestehende europäische Fabriken bereits um eine ausreichende Auslastung kämpfen.
Besonders sensibel ist die Situation am Stammsitz Ingolstadt. Dort arbeiten rund 40.000 Menschen. Das Werk produziert unter anderem A3, A6 e-tron und Q6 e-tron; auch der neue Q3 ist in ein Produktionsnetzwerk mit dem ungarischen Standort Győr eingebunden.
Vor allem die Elektrooffensive sollte Ingolstadt langfristig absichern. Doch der Wettbewerb im Premiumsegment hat sich massiv verschärft. BMW erzielt mit seiner neuen Generation von Elektroautos inzwischen beachtliche Bestellzahlen. Für den neuen iX3 meldete der Münchner Hersteller im September die Marke von 100.000 Bestellungen allein in Europa. Nach Angaben von BMW entfällt seit der Weltpremiere des Modells etwa ein Drittel aller europäischen Bestellungen für elektrische BMW auf den iX3.
Audi muss deshalb nicht nur gegen Tesla und chinesische Hersteller antreten, sondern zugleich auf neue Elektroplattformen seiner klassischen deutschen Wettbewerber reagieren.
Eine zentrale Hoffnung für Ingolstadt trägt inzwischen einen traditionsreichen Namen: A2.
Audi A2 e-tron: Das neue Elektroauto soll Ingolstadt stärken
Audi hat am 11. September 2026 offiziell mit der Produktion des A2 e-tron in Ingolstadt begonnen. Das vollständig elektrische Kompaktmodell soll den Einstieg in die elektrische Audi-Palette verbreitern. Nach Unternehmensangaben wurde die Entwicklungszeit gegenüber früheren Fahrzeugprojekten um 21 Monate reduziert. Außerdem verwendet Audi bestehende Anlagen weiter und hat Variantenvielfalt sowie Teilekomplexität reduziert.
Der A2 e-tron ist damit nicht nur ein neues Auto, sondern auch ein Testfall für Döllners Umbauprogramm: Audi will Fahrzeuge schneller und günstiger entwickeln und gleichzeitig vorhandene Werke effizienter nutzen.
Technisch setzt das Modell stark auf Effizienz. Audi nennt einen WLTP-Verbrauch von 12,8 Kilowattstunden je 100 Kilometer und bezeichnet den Wagen damit als bislang effizientestes Serienmodell der Marke. Die Bestellungen starteten im September, die ersten Auslieferungen sollen im Dezember erfolgen.
Auch preislich soll der Wagen neue Kundengruppen erreichen. In Österreich wurde das Modell zum Marktstart beispielsweise ab 36.600 Euro angeboten.
Damit verbindet Audi große Erwartungen mit einem Fahrzeugsegment, das für die Marke bislang weniger typisch ist als große Premium-SUVs und Limousinen. Gleichzeitig erinnert der Name an den ersten A2, der zwischen 1999 und 2005 mit Aluminiumkarosserie und ungewöhnlichem Effizienzkonzept technologisch ambitioniert war, wirtschaftlich aber die damaligen Erwartungen nicht erfüllte.
Audi Werk Neckarsulm: Was jetzt über die Zukunft des Standorts entscheidet
Noch brisanter ist die Situation am zweiten großen deutschen Audi-Standort Neckarsulm. Dort beschäftigt Audi nach Unternehmensangaben mehr als 15.500 Menschen. Zum Produktionsprogramm gehören unter anderem A5, A6, A8 und e-tron GT.
Die langfristige Zukunft des Standorts ist jedoch nicht abschließend gesichert. Anfang September erhielt Neckarsulm nach Angaben der Stadt bis zum 30. Juni 2027 Zeit, ein wettbewerbsfähiges Produktionskonzept für die Zeit nach 2034 zu entwickeln. Die Stadt wertete den entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss als Chance, eine langfristige Perspektive für das Werk zu erarbeiten.
Reuters berichtet im größeren Zusammenhang mit dem Volkswagen-Umbau ebenfalls über mögliche Werksschließungen beziehungsweise tiefgreifende Strukturentscheidungen in Europa in den Jahren 2031 bis 2034. Betroffen von den laufenden Planungen seien unter anderem Neckarsulm und weitere deutsche Standorte.
Damit entsteht ein politisch und betriebswirtschaftlich schwieriger Zielkonflikt: Jede Milliarde, die Volkswagen für zusätzliche Kapazität in Nordamerika ausgibt, erhöht den Rechtfertigungsdruck für bestehende Produktionsflächen in Deutschland.
Audi muss Milliarden investieren – doch die Rendite fällt auf 3,8 Prozent
Finanziell besitzt Audi zwar weiterhin erheblichen Spielraum, doch die Profitabilität liegt weit unter früheren Zielvorstellungen. Im ersten Halbjahr 2026 erwirtschaftete der Konzern bei 29,2 Milliarden Euro Umsatz ein operatives Ergebnis von rund 1,1 Milliarden Euro. Die operative Rendite betrug nur noch 3,8 Prozent. Als Belastungen nennt Audi neben geopolitischen Unsicherheiten erneut die US-Zölle und den intensiven Wettbewerb in China.
Das macht die Entscheidung über eine amerikanische Fabrik so schwierig.
Verzichtet Audi auf eine eigene US-Produktion, bleibt die Marke stärker als ihre deutschen Premiumkonkurrenten von Importen und damit von der amerikanischen Handelspolitik abhängig. Investiert sie mehrere Milliarden Euro in Nordamerika, verschärft sie möglicherweise die Unterauslastung europäischer Werke und bindet Kapital, das gleichzeitig für neue Modelle, Software, Batterietechnik und die Restrukturierung benötigt wird.
Der Druck kommt zudem von zwei Seiten. In China verliert die deutsche Premiumindustrie seit Jahren Marktanteile an heimische Hersteller. In den USA treffen hohe Importkosten auf einen Markt, in dem Audi gegenüber BMW und Mercedes seine Position verbessern will.
Audi vor dem großen Umbau: Wo die Autos künftig gebaut werden
Die amerikanische Fabrikfrage ist deshalb längst mehr als eine reine Standortentscheidung. Sie berührt die gesamte zukünftige Architektur von Audi: Wo werden die großen SUV gebaut? Welche Modelle bleiben in Deutschland? Wie viel Kapazität benötigt der Konzern in Europa noch? Und wie viel Kapital kann Audi für Expansion einsetzen, während gleichzeitig Kosten reduziert werden sollen?
Gernot Döllner muss diese widersprüchlichen Ziele zusammenführen. Der A2 e-tron soll zeigen, dass Audi bestehende deutsche Werke effizienter nutzen und neue Fahrzeuge schneller entwickeln kann. Ein US-Werk wiederum würde zeigen, dass der Hersteller bereit ist, seine industrielle Landkarte grundsätzlich neu zu zeichnen.
Beides gleichzeitig zu finanzieren und dabei die Rendite wieder deutlich zu steigern, dürfte zu den schwierigsten Aufgaben der Audi-Führung in den kommenden Jahren gehören.