XPeng ist auf Österreichs Straßen noch eine kleine Marke. Für die heimische Industrie ist der chinesische Elektroautohersteller aber bereits deutlich relevanter, als seine Zulassungszahlen vermuten lassen. Der Grund liegt in Graz: Magna Steyr produziert dort seit 2025 Elektroautos von XPeng für den europäischen Markt. Im September 2026 berichtete Reuters zudem, dass auch der neue G9L bei Magna in Österreich gefertigt werden soll. Damit wird Graz zu einem wichtigen Baustein der europäischen Expansion des chinesischen Herstellers.

Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil XPeng längst nicht mehr nur als weiterer chinesischer Autokonzern betrachtet werden kann. Das Unternehmen versucht, seine Fahrzeugsoftware, Elektronikarchitekturen, KI-Chips und Fahrerassistenzsysteme zu einem eigenen Geschäft mit anderen Autoherstellern auszubauen. Wichtigster Partner ist Volkswagen. Im zweiten Quartal 2026 stiegen XPengs Erlöse aus Dienstleistungen und sonstigen Geschäften gegenüber dem Vorjahr um 93,9 Prozent auf 2,70 Milliarden Renminbi. XPeng begründete das unter anderem mit Entwicklungsleistungen für einen Automobilhersteller; Reuters ordnet insbesondere die Zusammenarbeit mit Volkswagen als Kern des wachsenden Technologiegeschäfts ein.

Für Österreich treffen damit zwei Entwicklungen aufeinander: Ein chinesischer Technologie- und Autohersteller sucht eine industrielle Basis in Europa, während Magna Steyr seine Rolle als markenunabhängiger Auftragsfertiger für eine neue Generation von Herstellern ausbauen will. Genau darin liegt die eigentliche Bedeutung von XPeng für den Standort.