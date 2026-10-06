Rund 300 Kilometer liegen zwischen Grünheide in Brandenburg und Zwickau in Sachsen. Industriell betrachtet könnten die beiden Standorte auf den ersten Blick Geschwister sein: Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei, Endmontage – große Fabriken, Tausende Beschäftigte, vollelektrische Fahrzeuge.

Auch beim Produktionsvolumen liegen sie erstaunlich nah beieinander. Das Volkswagen-Werk in Zwickau fertigte 2025 rund 212.000 Autos. Volkswagen nennt für den Standort 8.000 Stammbeschäftigte. Tesla kam in Grünheide im selben Jahr laut den im Unternehmensumfeld veröffentlichten Angaben auf rund 202.000 Fahrzeuge.

Doch damit endet die Ähnlichkeit.