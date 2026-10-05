BYD in Europa : BYD: Wie Chinas Autoaufsteiger Europas Industrie unter Druck setzt
Noch Anfang 2023 war BYD auf Österreichs Straßen eine Randerscheinung. Dreieinhalb Jahre später gehört die Marke nach Zulassungen zum erweiterten Kreis der großen Anbieter. Von Jänner bis August 2026 wurden nach Angaben von BYD Österreich 7.830 Fahrzeuge neu zugelassen. Das entsprach 3,7 Prozent des österreichischen Pkw-Gesamtmarktes und Rang acht unter den Marken. Allein im August erreichte BYD 4,7 Prozent Marktanteil.
Der Aufstieg ist deshalb bemerkenswert, weil BYD nicht nur in einem expandierenden Elektrosegment wächst. Der Konzern verkauft in Österreich inzwischen auch Plug-in-Hybride und positioniert sich damit gegen etablierte Volumenhersteller aus Europa, Japan und Korea. Schon 2025 wurden hierzulande knapp 7.000 BYD neu zugelassen, rund 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei reinen Elektroautos kam die Marke nach Statistik Austria 2025 auf 5.262 Neuzulassungen und lag damit hinter BMW, Volkswagen, Tesla und Skoda auf Rang fünf.
Für die europäische Autoindustrie ist BYD deshalb ein wichtiger Gradmesser: Der Konzern zeigt, wie weit chinesische Hersteller bei Batterien, Kosten, Modellgeschwindigkeit und vertikaler Integration inzwischen gekommen sind. Für Österreich wiederum stellt sich eine andere Frage: Wie viel Wertschöpfung bleibt im Land, wenn ein zunehmend bedeutender Teil des Neuwagenmarktes von einem chinesischen Industriekonzern bedient wird, dessen Fahrzeuge bislang überwiegend außerhalb Österreichs produziert werden?
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Warum BYD für Europas Autoindustrie zum Gradmesser wird
BYDs Bedeutung lässt sich nicht allein an seinen Verkaufszahlen messen. Entscheidend ist die industrielle Struktur dahinter. Während klassische Autobauer viele Kernkomponenten von spezialisierten Zulieferern beziehen, hat BYD wesentliche Teile der Wertschöpfung vertikal integriert. Der Konzern produziert unter anderem Batteriezellen, Leistungselektronik und andere zentrale Komponenten selbst. Damit verfügt BYD über einen Kosten- und Entwicklungsvorteil, der gerade bei Elektrofahrzeugen strategisch relevant ist: Batterie, Software, Leistungselektronik und Fahrzeugarchitektur bestimmen einen immer größeren Teil der Produktkosten und des Differenzierungspotenzials.
Hinzu kommt die Größenordnung. 2025 setzte BYD rund 4,6 Millionen New-Energy Vehicles ab. Chairman Wang Chuanfu erklärte im Juni 2026 vor Aktionären, BYD wolle innerhalb von fünf Jahren zum weltweit größten Autohersteller aufsteigen. 2025 lag der Konzern nach Stückzahlen noch auf Rang sechs weltweit.
Das Ziel ist ambitioniert – und gerade deshalb relevant. Denn BYD tritt nicht mehr primär als chinesischer Exporteur auf. Der Konzern baut seine Produktion außerhalb Chinas aus und versucht, sich schrittweise als global beziehungsweise europäisch produzierender Hersteller zu etablieren.
Im September 2026 erklärte BYD-Europaberater Alfredo Altavilla gegenüber Reuters, der Konzern werde langfristig voraussichtlich drei Fahrzeugwerke und ein Batteriewerk in Europa benötigen. Das erste Pkw-Werk entsteht im ungarischen Szeged; über einen zweiten europäischen Produktionsstandort soll laut Altavilla bis Ende 2026 entschieden werden.
Für Österreich ist das besonders relevant: Szeged liegt vergleichsweise nahe am österreichischen Markt. Damit verschiebt sich BYDs europäische Lieferkette geografisch näher an Mitteleuropa – auch wenn daraus derzeit keine direkte österreichische Produktion folgt.
BYD erklärt: Elektroautos, Plug-in-Hybride und die Blade Battery
Der Name BYD wird in Europa vor allem mit Autos verbunden. Das greift zu kurz. Der Konzern entwickelte sich aus dem Batteriegeschäft zu einem breit aufgestellten Industrieunternehmen. Heute stammen die Erlöse im Wesentlichen aus Automobilen und damit verbundenen Produkten sowie aus Elektronikkomponenten und Auftragsfertigung. Im ersten Halbjahr 2026 entfielen rund 80 Prozent des Umsatzes auf Automobile und verwandte Produkte.
Im Fahrzeuggeschäft konzentriert sich BYD auf sogenannte New Energy Vehicles. Darunter fallen batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride. Reine Verbrenner hat der Konzern bereits 2022 aus seinem Pkw-Produktionsprogramm genommen.
Strategisch wichtig ist die Batteriekompetenz. BYD produziert mit seiner sogenannten Blade Battery eigene Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die Batterie ist damit nicht lediglich ein zugekauftes Bauteil, sondern Teil der technologischen Kernkompetenz des Konzerns.
Diese Struktur unterscheidet BYD von vielen traditionellen Autoherstellern, deren Wertschöpfung historisch stärker auf ein Netzwerk spezialisierter Zulieferer verteilt ist. Für europäische Unternehmen hat das zwei Konsequenzen: BYD ist gleichzeitig Fahrzeughersteller und Komponentenproduzent – und benötigt bei manchen Schlüsseltechnologien weniger externe Lieferanten.
BYD Umsatz und Gewinn: Warum das Wachstum unter Druck gerät
2025 erzielte BYD einen Umsatz von 803,96 Milliarden Renminbi. Gegenüber 2024 war das ein Plus von 3,46 Prozent. Der Nettogewinn sank jedoch um knapp 19 Prozent auf 32,62 Milliarden Renminbi. Der operative Cashflow brach von 133,45 auf 59,14 Milliarden Renminbi ein.
Damit zeigte sich bereits 2025, dass steigende Stückzahlen nicht automatisch steigende Profitabilität bedeuten.
Im ersten Halbjahr 2026 verschärfte sich dieser Trend zunächst. Der Umsatz sank gegenüber dem Vergleichszeitraum um 7,1 Prozent auf 344,8 Milliarden Renminbi, der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn um 20,5 Prozent auf 12,3 Milliarden Renminbi.
Im zweiten Quartal kam allerdings eine Gegenbewegung: Der Quartalsgewinn stieg laut Reuters um rund 30 Prozent auf 8,2 Milliarden Renminbi. Die internationale Expansion spielte dabei eine wichtige Rolle. Erstmals erwirtschaftete BYD im ersten Halbjahr mehr Umsatz außerhalb Chinas als im Heimatmarkt. Rund 53 Prozent der Erlöse entfielen auf das Ausland.
Das ist eine strategische Zäsur.
BYD war über Jahre vor allem eine Wachstumsgeschichte des chinesischen Marktes. Inzwischen wird das Ausland zum Ertragspuffer gegen die Schwäche daheim. Im September 2026 verkaufte der Konzern weltweit 463.561 Fahrzeuge, 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Auslieferungen von Pkw und Pick-ups außerhalb Chinas sprangen zugleich auf knapp 180.000 Einheiten und damit um rund 154 Prozent. In den ersten neun Monaten 2026 kam BYD weltweit auf rund 3,13 Millionen Fahrzeuge.
Die Mitarbeiterzahl unterstreicht die industrielle Dimension. Ende 2025 beschäftigte BYD konzernweit 869.622 Menschen. Davon wurden im Geschäftsbericht 127.665 als technische Mitarbeiter ausgewiesen.
BYD Österreich: Marktanteil und Neuzulassungen steigen stark
In Österreich zeigt die Entwicklung derzeit in die entgegengesetzte Richtung zum chinesischen Heimatmarkt.
2023 wurden im ersten vollen Vertriebsjahr 1.024 BYD neu zugelassen. 2024 folgte eine starke Expansion; 2025 kamen bereits knapp 7.000 Fahrzeuge auf Österreichs Straßen.
Bei batterieelektrischen Autos lag BYD 2025 mit 5.262 Einheiten bereits bei rund 8,7 Prozent aller österreichischen Elektro-Pkw-Neuzulassungen. Insgesamt wurden 60.651 reine Elektroautos zugelassen.
Im ersten Halbjahr 2026 setzte sich die Expansion fort. Statistik Austria wies für BYD gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 77 Prozent bei sämtlichen Pkw-Neuzulassungen aus. Bei reinen Elektroautos erreichte BYD einen Marktanteil von 9,8 Prozent und lag damit nahezu auf dem Niveau von Tesla, Skoda und BMW.
Bis Ende August standen 7.830 Fahrzeuge und 3,7 Prozent Anteil am gesamten österreichischen Pkw-Markt zu Buche. Die endgültigen Zulassungszahlen für Jänner bis September 2026 veröffentlicht Statistik Austria erst am 9. Oktober. Zum Recherchezeitpunkt liegen daher für September lediglich vorläufige Markendaten vor.
BYD unter Druck: Preiskampf in China und EU-Zölle auf Elektroautos
Der wichtigste Risikofaktor für BYD liegt derzeit paradoxerweise im eigenen Heimatmarkt.
China verfügt über den größten und technologisch dynamischsten Elektroautomarkt der Welt, zugleich aber auch über extrem intensiven Wettbewerb. Hersteller kämpfen mit kurzen Modellzyklen, aggressiven Preisen und hoher Innovationsgeschwindigkeit. Gerade dieser Wettbewerb hat chinesische Konzerne international konkurrenzfähiger gemacht – setzt aber ihre Margen unter Druck.
Im ersten Halbjahr 2026 gingen BYDs Erlöse im chinesischen beziehungsweise chinesisch geprägten Heimatgeschäft deutlich zurück, während die Auslandserlöse um rund ein Drittel zunahmen. Reuters sieht das internationale Geschäft inzwischen ausdrücklich als Puffer gegen schwache Nachfrage und Preisdruck in China.
Ein zweites Risiko ist die Handelspolitik.
Für aus China importierte batterieelektrische Fahrzeuge der BYD-Gruppe gilt in der EU grundsätzlich ein Ausgleichszoll von 17 Prozent. Die Maßnahme geht auf das EU-Antisubventionsverfahren gegen chinesische Elektroautos zurück.
2026 kam Bewegung in das Verfahren: Die EU-Kommission akzeptierte im Februar eine Verpflichtungslösung im Zusammenhang mit den bestehenden Maßnahmen. Damit bleibt die handelspolitische Lage komplex und für Hersteller wie BYD ein strategischer Faktor.
Die Antwort des Konzerns ist Lokalisierung. Werden Fahrzeuge künftig in Ungarn oder weiteren europäischen Werken produziert, sinkt die Abhängigkeit von Fahrzeugimporten aus China. Gleichzeitig kann BYD Lieferzeiten verkürzen und seine politische Verwundbarkeit reduzieren.
Für Österreich entsteht daraus eine neue Konkurrenzsituation: Ein in Ungarn produzierter BYD wäre industriepolitisch nicht mehr einfach als chinesischer Importwagen einzuordnen, sondern als Fahrzeug aus europäischer Fertigung.
BYD Jobs in Österreich: Wo der chinesische Autobauer Beschäftigung schafft
Die genaue Zahl der direkt mit BYD beschäftigten Arbeitnehmer in Österreich lässt sich aus öffentlich zugänglichen Quellen nicht belastbar bestimmen. Der Import und die Markenorganisation laufen über die CCI Car Austria GmbH in Wien. Die Gesellschaft gehört zur Denzel Gruppe.
Darüber hinaus entstehen BYD-bezogene Arbeitsplätze im Händler- und Servicenetz. Im September 2026 kündigte BYD Österreich an, das Netzwerk auf annähernd 60 Händler- beziehungsweise Servicepunkte auszubauen.
Dabei handelt es sich jedoch nicht automatisch um zusätzliche BYD-Beschäftigte im engeren Sinn. Viele Händler sind selbstständige Unternehmen oder Teil bestehender Handelsgruppen. Eine belastbare österreichweite Zahl der direkt und indirekt durch BYD geschaffenen Arbeitsplätze wird öffentlich nicht ausgewiesen.
Gerade darin unterscheidet sich BYDs bisherige Standortwirkung von jener klassischer Industrieunternehmen mit österreichischen Werken: Der Beschäftigungseffekt liegt aktuell primär in Import, Vertrieb, Finanzierung, Versicherung, Handel und Werkstattgeschäft – nicht in einer heimischen Fahrzeugfertigung.
BYD in Österreich: Was der Aufstieg für Händler und Zulieferer bedeutet
Für Österreich hat BYD bislang vor allem drei Bedeutungen.
Erstens verändert der Konzern den Automobilmarkt. Eine Marke, die Anfang 2023 praktisch bei null startete, erreichte bis August 2026 bereits 3,7 Prozent des Gesamtmarktes. Das erhöht den Wettbewerbsdruck auf bestehende Hersteller und Händler.
Zweitens stärkt BYD die Bedeutung österreichischer Vertriebsstrukturen. Der Import erfolgt über die CCI Car Austria GmbH aus der Denzel Gruppe. Damit wird ein großer Teil der lokalen Handels-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten von einem etablierten österreichischen Automobilunternehmen organisiert.
Neben Denzel selbst sind zahlreiche weitere Händler und Serviceunternehmen Teil des Netzes. Auf der aktuellen BYD-Händlerseite finden sich Partner in mehreren Bundesländern – darunter Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Burgenland und Wien.
Drittens berührt BYDs Expansion die österreichische Zulieferindustrie. Österreichs Automotive-Sektor ist eng mit deutschen und mitteleuropäischen Herstellern verflochten. Wenn chinesische Marken in Europa Marktanteile gewinnen und zugleich eigene Batterien und Komponenten herstellen, verändert sich die klassische Zulieferstruktur. Welche österreichischen Unternehmen derzeit in relevantem Umfang direkt an BYD liefern, ist auf Basis öffentlich zugänglicher Quellen jedoch nicht belastbar quantifizierbar.
Dazu kommt die geografische Nähe des künftigen BYD-Werks in Szeged. Eine europäische Produktionsbasis in Ungarn verschiebt Beschaffung, Logistik und mögliche Zulieferbeziehungen näher an Österreich. Konkrete größere BYD-Aufträge für österreichische Industrieunternehmen, die sich daraus bereits ableiten ließen, sind öffentlich derzeit nicht ausreichend dokumentiert.
BYD Geschichte: Vom Batteriehersteller zum Elektroauto-Riesen
BYD wurde 1995 in Shenzhen gegründet und begann als Batteriehersteller. Das Automobilgeschäft kam später hinzu.
Diese Herkunft prägt das Unternehmen bis heute. Anders als viele traditionelle Autokonzerne musste BYD Batteriekompetenz nicht erst im Zuge der Elektromobilität aufbauen. Sie war bereits Teil des ursprünglichen Geschäftsmodells.
2008 beteiligte sich Warren Buffetts Berkshire Hathaway über eine Tochtergesellschaft an BYD. Das Investment wurde zu einem der bekanntesten Engagements eines westlichen Investors in einem chinesischen Industrieunternehmen. Berkshire begann 2022 mit dem Abbau seiner Beteiligung und hatte sie laut einer 2025 veröffentlichten Konzernmeldung bis Ende März 2025 vollständig verkauft.
In den vergangenen Jahren verlagerte sich BYDs Fokus massiv auf sogenannte New Energy Vehicles. Gleichzeitig beschleunigte der Konzern die Internationalisierung mit Exporten und lokalen Produktionsprojekten in mehreren Weltregionen.
BYD Aktie und Eigentümer: Wem der chinesische Autokonzern gehört
BYD ist kein staatlicher chinesischer Autokonzern, sondern börsennotiert.
Die Aktien werden in Shenzhen und Hongkong gehandelt. Chairman und Gründer Wang Chuanfu ist zugleich der bedeutendste klar identifizierbare Einzelaktionär. Im Bericht zum ersten Quartal 2026 wurden für Wang 16,9 Prozent der Aktien ausgewiesen. Lu Xiangyang hielt 7,87 Prozent. Der formal größte im Aktionärsregister ausgewiesene Block entfiel auf HKSCC Nominees Limited; dabei handelt es sich allerdings um eine Verwahr- beziehungsweise Nominee-Struktur für Hongkonger Aktien und nicht um einen einzelnen wirtschaftlichen Eigentümer.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway gehört dagegen nicht mehr zum Aktionärskreis. Berkshire hatte seine langjährige Beteiligung bis 2025 vollständig abgebaut.
Die Börse bewertet BYDs Wachstum inzwischen differenzierter als noch in früheren Phasen. Im Juni 2026 lagen die Hongkong-Aktien laut Reuters mehr als 45 Prozent unter ihrem vorherigen Höchststand, während die in Shenzhen notierten Titel gegenüber ihrem Hoch rund ein Drittel eingebüßt hatten. Hintergrund waren unter anderem schwächere Verkäufe in China und Sorgen über den intensiven Wettbewerb.
Damit ist die BYD-Aktie zunehmend auch ein Indikator dafür, wie Kapitalmärkte den chinesischen Elektroauto-Boom einschätzen: Nicht mehr Wachstum um jeden Preis, sondern Profitabilität, internationale Expansion und nachhaltige Marktanteile rücken in den Vordergrund.
BYD Zukunft in Europa: Neue Werke, mehr Verkäufe und die große Expansionswette
BYDs größte Chance und sein größtes Risiko liegen derzeit im selben Prozess: der Internationalisierung.
Im September 2026 kamen bereits knapp 180.000 außerhalb Chinas ausgelieferte Pkw und Pick-ups innerhalb eines einzigen Monats zusammen. Das Auslandsgeschäft wächst deutlich schneller als der Konzern insgesamt.
Damit muss BYD beweisen, dass sich der Erfolg aus China auf Märkte übertragen lässt, in denen Kunden andere Markenpräferenzen haben, Händlerstrukturen wichtiger sind und Regulierung komplexer ist.
Europa wird dabei zum Schlüsselmarkt. Das Werk in Ungarn, weitere geplante Produktionsstandorte, ein dichteres Vertriebsnetz und steigende Verkäufe zeigen, dass BYD nicht auf ein kurzfristiges Exportgeschäft setzt. Reuters berichtete im September sogar von Plänen, künftig schwere Lkw in Europa zu produzieren.
Für Österreich bedeutet das: BYD dürfte als Wettbewerber relevanter werden – unabhängig davon, ob der gesamte Elektroautomarkt schnell oder langsam wächst. Die Marke ist inzwischen groß genug, um Preissetzung, Modellangebot und Händlerstrategien im Markt mitzubestimmen.
Für die österreichische Industrie bleibt dagegen eine zweite Frage entscheidend: Gelingt es heimischen Zulieferern, Technologieunternehmen und Dienstleistern, stärker in die europäischen Lieferketten chinesischer Hersteller zu kommen?
Bislang liegt BYDs österreichische Wertschöpfung vor allem im Handel und Dienstleistungsbereich. Sollte sich die europäische Fertigungsbasis tatsächlich auf mehrere Werke und ein Batteriewerk ausweiten, könnte sich diese Gleichung verändern.
BYD ist deshalb nicht nur wegen steigender Zulassungszahlen zu beobachten. Der Konzern steht exemplarisch für eine Verschiebung in der globalen Autoindustrie: Batterietechnologie, Software, hohe Entwicklungsgeschwindigkeit und asiatische Kostenstrukturen treffen auf Europas gewachsene Hersteller- und Zulieferlandschaft.
Wie gut Europas Autoindustrie damit umgehen kann, wird sich auch daran zeigen, wie dauerhaft Unternehmen wie BYD Marktanteile gewinnen.
|Sitz:
|Shenzhen, China
|Gründung:
|1995
|Gründer und Chairman:
|Wang Chuanfu
|Größter bekannter Einzelaktionär:
|Wang Chuanfu; per Ende des ersten Quartals 2026 hielt er rund 16,9 Prozent der Aktien.
|Mitarbeiter:
|869.622 zum Jahresende 2025
|Umsatz 2025:
|803,96 Mrd. Renminbi
|Nettogewinn 2025:
|32,62 Mrd. Renminbi
|Umsatz 1. Halbjahr 2026:
|344,82 Mrd. Renminbi
|Nettogewinn 1. Halbjahr 2026:
|12,33 Mrd. Renminbi
|Börsennotierung:
|Shenzhen und Hongkong
|Wichtigste Geschäftsfelder:
|Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge, Batterien und Energiespeicher, Elektronik und Komponenten
|Österreich-Importeur:
|CCI Car Austria GmbH, eine Gesellschaft der Denzel Gruppe
|Markteintritt Österreich:
|Jänner 2023