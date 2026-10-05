Noch Anfang 2023 war BYD auf Österreichs Straßen eine Randerscheinung. Dreieinhalb Jahre später gehört die Marke nach Zulassungen zum erweiterten Kreis der großen Anbieter. Von Jänner bis August 2026 wurden nach Angaben von BYD Österreich 7.830 Fahrzeuge neu zugelassen. Das entsprach 3,7 Prozent des österreichischen Pkw-Gesamtmarktes und Rang acht unter den Marken. Allein im August erreichte BYD 4,7 Prozent Marktanteil.

Der Aufstieg ist deshalb bemerkenswert, weil BYD nicht nur in einem expandierenden Elektrosegment wächst. Der Konzern verkauft in Österreich inzwischen auch Plug-in-Hybride und positioniert sich damit gegen etablierte Volumenhersteller aus Europa, Japan und Korea. Schon 2025 wurden hierzulande knapp 7.000 BYD neu zugelassen, rund 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei reinen Elektroautos kam die Marke nach Statistik Austria 2025 auf 5.262 Neuzulassungen und lag damit hinter BMW, Volkswagen, Tesla und Skoda auf Rang fünf.

Für die europäische Autoindustrie ist BYD deshalb ein wichtiger Gradmesser: Der Konzern zeigt, wie weit chinesische Hersteller bei Batterien, Kosten, Modellgeschwindigkeit und vertikaler Integration inzwischen gekommen sind. Für Österreich wiederum stellt sich eine andere Frage: Wie viel Wertschöpfung bleibt im Land, wenn ein zunehmend bedeutender Teil des Neuwagenmarktes von einem chinesischen Industriekonzern bedient wird, dessen Fahrzeuge bislang überwiegend außerhalb Österreichs produziert werden?