Jahrzehntelang war die Machtverteilung in der Autoindustrie vergleichsweise klar. Wer die besten Verbrennungsmotoren, Getriebe und Fahrwerke entwickelte, gehörte zur Spitze. BMW, Mercedes-Benz, Porsche und Audi machten deutsche Ingenieurskunst zum globalen Verkaufsargument. Der Motor war nicht nur ein Bauteil, sondern das technische und emotionale Zentrum des Autos.

Mit dem Elektroauto verschob sich diese Ordnung. Plötzlich galt: Der Akku ist der neue Motor. Wer die Batteriezelle kontrolliert, kontrolliert Kosten, Reichweite, Ladeleistung und letztlich die Wettbewerbsfähigkeit. Diese Logik stärkte vor allem Konzerne aus China. CATL kam 2025 laut SNE Research auf 39,2 Prozent des weltweiten Marktes für EV-Batterien, BYD auf 16,4 Prozent. Zusammen kontrollierten die beiden chinesischen Hersteller mehr als die Hälfte des globalen Batterieeinsatzes in Elektrofahrzeugen.