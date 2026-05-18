AVL List Zulieferer Krise : AVL List: Harte Realität für den Standort Graz – Projekte werden kleiner, Jobs fallen weg

18.05.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
AVL List galt lange als technologisches Aushängeschild der österreichischen Industrie. Doch der Wandel der Autoindustrie trifft den Grazer Konzern mit voller Wucht: Projektpipelines zerfallen, Dienstleister verlieren Aufträge, der Standort Graz wird neu aufgestellt. Die Hintergründe zeigen, wie tief der Einschnitt wirklich reicht.

Inhalt

AVL Aufmacher

AVL List steht in Graz unter massivem Druck: Der Umbruch der Autoindustrie lässt Entwicklungsprojekte schrumpfen und zwingt den Konzern zu harten Einschnitten.

- © beigestellt; Adobe Stock; WEKA Industrie Medien; KI-generiert

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Erstveröffentlichung
18.05.2026
Letzte Aktualisierung
18.05.2026
Daniel Pohselt