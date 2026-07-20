Österreichs größte Unternehmen 2026 : Österreichs Industrie 2026: Wo Milliarden schwinden – und wo sie wachsen

20.07.2026
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Österreichs Industrie steckt in der Rezession, doch nicht alle verlieren: Das neue Ranking der 250 größten Industrieunternehmen zeigt, welche Konzerne 2025 Milliardenumsätze verteidigen, wo Umsatz wegbricht – und welche Namen plötzlich wachsen. Von OMV und voestalpine über Andritz und Infineon bis Münze Österreich und wienerberger zeigt sich, wie sich Österreichs Wirtschaft im Krisenjahr neu sortiert.
Staffelübergabe im Ranking der 250 größten Industrieunternehmen Österreichs 2026

Das sind Österreichs größte Industrie-Unternehmen 2026

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
20.07.2026
Letzte Aktualisierung
20.07.2026
Daniel Pohselt