Österreichs größte Unternehmen 2026 : Österreichs Industrie 2026: Wo Milliarden schwinden – und wo sie wachsen
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2025 war für Österreichs Industrie nicht der lange erwartete Befreiungsschlag, sondern ein weiteres Jahr unter Druck. Doch die 250 größten Industrieunternehmen des Landes kamen auf 291,5 Milliarden Euro Umsatz. Zugleich bleibt die Basis bemerkenswert stabil: Die Zahl der Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz stieg von 73 auf 75. Auch bei der Beschäftigung hält das Ranking ein starkes Signal bereit. Weltweit beschäftigten die Top 250 zusammen 1.262.187 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit numerische Angaben vorliegen.
Damit bleibt Österreichs Industrie ein international verzweigtes System aus Konzernen, Familienunternehmen und hochspezialisierten Nischenanbietern. Die stärksten Ausschläge erzählen dabei sehr unterschiedliche Geschichten: Die Münze Österreich profitierte mit 146,2 Prozent Umsatzplus von der Nachfrage nach Edelmetallanlageprodukten. Infineon Technologies Austria legte beim Umsatz absolut um 369 Millionen Euro zu und bleibt mit 721 Millionen Euro F&E-Ausgaben der große Forschungsanker im Ranking. Traktionssysteme Austria führt die relative Mitarbeitersteigerung an, wienerberger steht mit 332 Millionen Euro EBIT für Ergebnisstärke in einem schwierigen Bauumfeld. Und Energie AG Oberösterreich zeigt, dass Forschung im Ranking nicht nur Großkonzernen vorbehalten ist.
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|Jahr
|Umsatz in Milliarden
|Firmen > 1 Milliarde Umsatz
|Mitarbeiter weltweit
|2024
|304,8
|73
|1.258.746
|2025
|291,5 (-4,4 Prozent)
|75
|1.262.187
Top-5 Unternehmen mit größtem relativem Umsatzplus
-
Münze Österreich: Die Goldwelle Rang 33
146,2 Prozent Umsatzplus und 2,147 Milliarden Euro Umsatz 2025: Die Münze Österreich AG führt die Rubrik der stärksten relativen Umsatzsteigerungen an. Der öffentliche Befund passt zum Marktbild: Im Budgetausschuss wurde ein Umsatzanstieg beim Bundesvermögen ausdrücklich mit der gestiegenen Nachfrage nach Edelmetallanlageprodukten der Münze Österreich AG erklärt. Generaldirektor Gerhard Starsich sagte im November 2025, dass das Jahr bei Bullionmünzen sehr gut laufe und Bullionmünzen sowie Goldbarren bereits über dem gesamten Vorjahreswert lägen. Die Münze Österreich verarbeitet Edelmetalle und produziert Umlauf-, Anlage- und Sammlermünzen, seit 1989 gehört sie vollständig der Oesterreichischen Nationalbank. Der Sprung ist damit als Ausschlag eines Sondermarkts einzuordnen, in dem Gold, Silber und Anlageprodukte wieder deutlich stärker nachgefragt wurden.Mehr Infos anzeigen Weniger Infos anzeigen
Sattes Umsatzplus: Münze-Österreich-Generaldirektor Gerhard Starsich
|Platz
|Rang
|Unternehmen
|Umsatzsteigerung
|Umsatz 2025 in Mio. Euro
|1
|33
|Münze Österreich
|146,2%
|2.147,0
|2
|250
|Koenig & Bauer (AT)
|49,8%
|104,7
|3
|193
|Empl Fahrzeugwerk
|27,6%
|250,0
|4
|189
|Otto Bock HealthCare Products
|24,8%
|260,9
|5
|106
|Knill Gruppe
|24,6%
|603,1
Top-5 Unternehmen mit größtem absolutem Umsatzplus
-
Infineon Technologies Austria: Der Chip-Schub Rang 14
369 Millionen Euro absolutes Umsatzplus: Infineon Technologies Austria ist in dieser Rubrik der Halbleiter-Schub im Ranking. Die Unternehmenskommunikation beschreibt 2025 zugleich als anspruchsvolles Jahr mit nahezu stabilem Umsatz von 4,695 Milliarden Euro im Geschäftsjahr bis 30. September 2025 und einem Ergebnis von minus 48 Millionen Euro. Als Zukunftsthemen nennt Infineon Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren und Quantenforschung. In Österreich investierte das Unternehmen 245 Millionen Euro, vor allem in neue Halbleitermaterialien und den Ausbau der 300-Millimeter-Kapazität in der Innovationsfabrik Villach. Das Plus aus der Tabelle steht daher nicht für ein sorgenfreies Marktumfeld, sondern für einen Standort, dessen Gewicht aus Forschung, Fertigung und globalen Technologietrends kommt.Mehr Infos anzeigen Weniger Infos anzeigen
Größtes absolutes Umsatzplus: Infineon-Austria-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka.
|Platz
|Rang
|Unternehmen
|Umsatzsteigerung
|Umsatz 2025 in Mio. Euro
|1
|33
|Münze Österreich
|1.275,0
|2.147,0
|2
|14
|Infineon Austria
|369,0
|3.935,0
|3
|32
|Constantia Flexibles
|332,8
|2.180,9
|4
|27
|Boehringer Ingelheim
|320,0
|2.476,0
|5
|9
|ALPLA
|300,0
|5.200,0
Top-5 Unternehmen mit größter relativer Mitarbeitersteigerung
-
EV Group: Die Reinraum-Rekrutierer Rang 136
Mit 1.501 Beschäftigten weltweit und 15,6 Prozent Plus ist EV Group in der Rubrik der relativen Mitarbeitersteigerung der Reinraum-Rekrutierer. Der Maschinenbauer aus St. Florian am Inn liefert Prozesslösungen für Waferbonding, Lithografie, Dünnwafer-Bearbeitung und Metrologie. EVG selbst nennt aktuell mehr als 1.700 Mitarbeitende weltweit und Tochtergesellschaften in den USA, Japan, Südkorea, China, Taiwan und Singapur. Der Personalaufbau passt zu einer Positionierung, die auf 3D-Integration, Advanced Packaging und andere Schlüsselprozesse der nächsten Halbleitergeneration zielt. Zusätzliche Sichtbarkeit brachte 2025 der oberösterreichische Landespreis für Innovation für die IR LayerRelease-Technologie, die neue Verfahren für ultradünne Materialschichten in 3D-integrierten Chips ermöglichen soll.Mehr Infos anzeigen Weniger Infos anzeigen
Kräftiger Personalaufbau: EVG-Präsident Erich Thallner.
|Platz
|Rang
|Unternehmen
|Mitarbeiter 2025 weltweit
|Veränderung
|1
|237
|Traktionssysteme Austria
|648
|88,9%
|2
|153
|Münzer Bioindustrie
|829
|51,0%
|3
|162
|Unger Stahlbau
|1.700
|21,4%
|4
|32
|Constantia Flexibles
|8.403
|19,9%
|5
|136
|EV Group
|1.501
|15,6%
Top-5 Unternehmen mit höchstem EBIT 2025
-
Wienerberger: Der Ergebnisziegel Rang 10
332 Millionen Euro EBIT und 12,9 Prozent Plus: wienerberger ist in der Ergebnisrubrik der Baustoffkonzern unter den großen Energie- und Industriewerten. Das Unternehmen meldete für 2025 einen Konzernumsatz von 4,6 Milliarden Euro, ein operatives EBITDA von 754 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 168 Millionen Euro. Das gelang laut Unternehmen in einem Jahr mit anhaltender makroökonomischer Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und schwachem Wohnungsneubau in vielen Kernmärkten. Als Gegenpol verweist wienerberger auf die strategische Transformation hin zu Infrastruktur- und Renovierungslösungen. Die Kennzahl steht damit für einen Konzern, der sein Ergebnis 2025 vor allem über Portfolio, Kostenmanagement und weniger über einen breiten Bauboom stabilisierte.Mehr Infos anzeigen Weniger Infos anzeigen
Bärenstarkes Ergebnis: Wienerberger-CEO Heimo Scheuch
|Platz
|Rang
|Unternehmen
|EBIT 2025 in Mio. Euro
|Veränderung EBIT
|1
|1
|OMV
|4.607,0
|-10,4%
|2
|4
|VERBUND
|2.112,3
|-22,5%
|3
|5
|ANDRITZ
|583,0
|-11,9%
|4
|22
|EVN
|490,9
|21,4%
|5
|10
|Wienerberger
|332,0
|12,9%
Top-5 Unternehmen mit größtem relativem F&E-Wachstum
-
Energie AG Oberösterreich: Die Wärmewende-Werkstatt Rang 24
5,3 Millionen Euro F&E&I-Aufwendungen und 29,3 Prozent Plus: Energie AG Oberösterreich ist der pragmatische Forschungsaufsteiger. Der Geschäftsbericht 2024/25 weist 60 Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte aus, nach 57 im Jahr davor. Im selben Zeitraum stiegen die F&E&I-Aufwendungen des Konzerns von 4,1 auf 5,3 Millionen Euro. Die zweite internationale Startup Innovation Challenge brachte mehr als 300 Bewerbungen aus 57 Ländern und mündete laut Geschäftsbericht in zwei konkret gelöste Aufgabenstellungen mit Start-ups. Mit Projekten wie dem Future Heat Highway, GPOil und dem internen KI-Chatbot MIA positioniert die Energie AG ihre Forschung in anwendungsnahen Feldern wie Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und digitalen Prozessen.Mehr Infos anzeigen Weniger Infos anzeigen
Vielforscher: Energie-AG-CEO Leonhard Schitter
|Platz
|Rang
|Unternehmen
|F&E 2025 in Mio. Euro
|Veränderung F&E
|1
|4
|VERBUND
|22,1
|50,3%
|2
|1
|OMV
|59,0
|34,1%
|3
|97
|POLYTEC Holding
|0,8
|33,3%
|4
|24
|Energie Oberösterreich
|5,3
|29,3%
|5
|34
|Energie Steiermark
|2,3
|27,4%
Österreichs 250 größte Unternehmen 2026
Österreichs Industrie geht 2026 mit vorsichtigem Optimismus, aber weiterhin spürbarem Druck in das neue Wirtschaftsjahr. Die 250 größten Industrieunternehmen des Landes stehen exemplarisch für eine Branche, die trotz schwacher Konjunktur, hoher Kosten und internationaler Konkurrenz ihre zentrale Rolle behauptet: als Arbeitgeber, Exportmotor und Innovationstreiber. Von Maschinenbau und Metallverarbeitung über Chemie, Pharma und Elektrotechnik bis zur Lebensmittelindustrie zeigt das Ranking, welche Unternehmen Österreichs industrielles Rückgrat prägen — und wer sich in einem anspruchsvollen Umfeld besonders stark behaupten kann.
Die optionalen Zusatzangaben der Unternehmen (Fußnoten)
- 2025: Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen (Angepasste Zahlen für 2024. Weitere Informationen sind im Abschnitt > OMV und ADNOC gründen ein neues Polyolefins Joint Venture zu finden; 2024 & 2023: Umsatzerlöse; EBIT - OMV berichtet in CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von
- Einordnung nach Vorjahr
- Forschungsquote 2025 auf 15 Prozent gesteigert
- Angaben entsprechen den konsolidierten Werten für die gesamte MM Gruppe; EBIT entspricht dem bereinigten betrieblichen Ergebnis
- 2025 = GJ 2025/26 (1.3.2025 - 28.2.2026); Mitarbeiterzahl = durchschnittl. in der Periode beschäftigte Vollzeitäquivalente
- Anzahl MitarbeiterInnen auf Basis Kopfzahl; Angabe für Weltweit ist inklusive Österreich
- verschobenes Geschäftsjahr von 1. Oktober bis 30. September; FTE) im Jahresdurchschnitt
- Mitarbeiterstand jeweils zu 31.12.
- keine Anzahl der MA weltweit verfügbar; seit 2023 konsolidierter Jahresabschluss, vorher nicht vergleichbar
- Die Zahlen für 2025 sind vorläufige Werte.
- Durchschnittliches Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inklusive Leihpersonal, ohne Lehrlinge und seit Juli 2024 ; auch ohne Ferialpraktikanten (Anpassung auch rückwirkend für 2023 erfolgt). Enthält den 20%igen Personalanteil ; der Beteiligung an der Elektrolyse Alouette sowie das Personal von AMAG components.
- Das Geschäftsjahr von TGW Logistics läuft jeweils von 1. Juli bis 30. Juni. Die Zahlen für 2025 beziehen sich auf das letztverfügbare Geschäftsjahr 2024/25 (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025)
- Die Forschungs- und Technologieaufwendungen setzen sich aus unternehmensbezogenen Forschungsleistungen und kundenbezogenen Entwicklungsleistungen zusammen.
- Die Angaben der MitarbeiterInnen beziehen sich auf Stichtag/FTE
- Die Finanzdaten GJ 2025/26 beziehen sich auf die GG Group.
- IFRS Umsätze; Geschäftsjahre entsprechen nicht Kalenderjahren (April bis März); Anzahl MitarbeiterInnen Weltweit entspricht Eigen- und Leasingpersonal der Primetals Technologies Gruppe (inkl. blue collor worker)
- Seit der Umstellung 2021 betreffen die Angaben das Geschäftsjahr - d.h. die Werte für 2024 betreffen den Zeitraum 1.4.2024 - 31.3.2025 bzw. die Werte für 2025 betreffen den Zeitraum 1.4.2025 - 31.3.2026
- Wirtschaftjahr läuft von 01.07.- 31.06.; Angaben belaufen sich also wie folgt:; 2023 = WJ 2022/2023; 2024 = WJ 2023/2024; 2025 = wJ 2024/2025
- GJ 2025: 1.4.22025 - 31.3.2026, unkonsolidiert
- ungerades Geschäftsjahr
- Zahlen wie Umsatz u. Mitarbeiter:innen weltweit beziehen sich auf Kellner & Kunz u. die RECA-Gesellschaften der Kellner & Kunz Gruppe.
- Die Angaben beziehen sich auf das Banner Geschäftsjahr: 01.04. bis 31.03.
- 2024 = Geschäftsjahr 01.03.2023-Ende Februar 2024; 2025 = Geschäftsjahr 01.03.2024-Ende Februar 2025
- Konsolidierter Gesamtumsatz
- Geschäftsjahre von 01. Mai bis 30. April
- noch nicht geprüft
Unternehmen von A-Z
Hier finden Sie alle Top 250 Unternehmen des Rankings in alphabetischer Sortierung.
A
- ABB AG (Rang 224)
- ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG (Rang 225)
- AGRANA Beteiligungs-AG (Rang 21)
- AHT Cooling Systems GmbH (Rang 142)
- ALPLA Group (Rang 9)
- AMAG Austria Metall AG (Rang 52)
- ANDRITZ AG (Rang 5)
- ASTA Energy Solutions AG (Rang 93)
- AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (Rang 46)
- AVL List GmbH (Rang 43)
- Alcar Holding GmbH (Rang 146)
- Allnex Austria GmbH (Rang 209)
- Anton Paar GmbH (Rang 102)
- Austro Holding AG (Rang 122)
- AustroCel Hallein GmbH. (Rang 234)
- adapa Holding GesmbH (Rang 103)
- agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. (Rang 159)
- ams-OSRAM AG (Rang 20)
B
- B&R Industrial Automation GmbH (Rang 100)
- BENTELER International Austria GmbH (Rang 3)
- BMW Motoren GmbH (Rang 11)
- BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft (Rang 78)
- BRP-Rotax GmbH & Co KG (Rang 73)
- BWT Holding GmbH (Rang 65)
- Bachmann electronic GmbH (Rang 249)
- Bajaj Mobility AG (Rang 75)
- Banner GmbH (Rang 160)
- Bartenstein Gruppe (Rang 50)
- Berglandmilch eGen. (Rang 56)
- Berndorf AG (Rang 111)
- Bilfinger Industrial Services GmbH (Rang 176)
- Binder Beteiligungs AG (Rang 25)
- Blum Group Holding GmbH (Rang 28)
- Boehlerit GmbH & Co. KG (Rang 246)
- Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG (Rang 27)
- Borbet Austria GmbH (Rang 182)
- Borealis GmbH (Rang 7)
- Bosch-Gruppe in Österreich (Rang 66)
- Breitenfeld Edelstahl Aktiengesellschaft (Rang 197)
- backaldrin International The Kornspitz Company GmbH (Rang 196)
C
- CNH Industrial Österreich GmbH (Rang 77)
- Collini Holding AG (Rang 190)
- Constantia Flexibles GmbH (Rang 32)
- Constantia Industries AG (Rang 64)
D
- delfortgroup AG (Rang 60)
- Donau Chemie Aktiengesellschaft (Rang 112)
- Doppelmayr Holding SE (Rang 61)
E
- Eaton Industries (Austria) GmbH (Rang 120)
- Ebner Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (Rang 193)
- Egger Holzwerkstoffe GmbH (Rang 12)
- Eglo Leuchten GmbH (Rang 118)
- ELIN Motoren GmbH (Rang 247)
- Empl Fahrzeugwerk GmbH (Rang 192)
- ENGEL AUSTRIA GmbH (Rang 55)
- Energie AG Oberösterreich (Rang 24)
- Energie Steiermark AG (Rang 34)
- EQUANS Austria GmbH (Rang 184)
- EREMA Group GmbH (Rang 156)
- Essity Austria GmbH (Rang 130)
- EV Group GmbH (Rang 135)
- EVN AG (Rang 22)
F
- FACC AG (Rang 76)
- Fill Gesellschaft m.b.H. (Rang 217)
- Fischer Sports GmbH (Rang 243)
- Flextronics International Gesellschaft m.b.H. (Rang 204)
- FRONIUS INTERNATIONAL GmbH (Rang 67)
- Frauenthal Holding AG (Rang 86)
- Frequentis AG (Rang 108)
- Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH (Rang 171)
G
- GANAHL AG (Rang 110)
- Garant Tierhnahrung GmbH (Rang 215)
- GAW Group Pildner-Steinburg Holding GmbH (Rang 223)
- Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH (GG Group) - Gruppe (Rang 96)
- Gebr. Woerle Ges.m.b.H. (Rang 216)
- Geislinger GmbH (Rang 239)
- Getzner Textil Aktiengesellschaft (Rang 143)
- GF Casting Solutions Altenmarkt GmbH & Co KG (Rang 205)
- Glock Gesellschaft m.b.H. (Rang 95)
- Greiner AG (Rang 39)
H
- Hagleitner Hygiene International GmbH (Rang 228)
- HAINZL Industriesysteme GmbH (Rang 206)
- Hammerer Aluminium Industries Extrusion GmbH (Rang 83)
- Hasslacher Holding GmbH (Rang 107)
- HAUSER GmbH (Rang 132)
- Heinzel Holding GmbH (Rang 36)
- HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH (Rang 227)
- HENKEL CEE OPERATIONS GESELLSCHAFT MBH (Rang 18)
- Henn Gruppe (Rang 233)
- Herbert Handlbauer GmbH (Rang 195)
- Herz Industries GmbH (Rang 109)
- HIRSCH Servo AG (Rang 148)
- Hirschmann Automotive GmbH (Rang 115)
- hpw Metallwerk GmbH (Rang 221)
- Hydro Extrusion Nenzing GmbH (Rang 218)
I
- IFN Beteiligungs GmbH (Rang 85)
- IGO Industries GmbH (Rang 91)
- illwerke vkw AG (Rang 51)
- Imerys Villach GmbH (Rang 245)
- IMS Nanofabrication GmbH (Rang 117)
- INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH (Rang 189)
- Infineon Technologies Austria AG (Rang 14)
- Innio Jenbacher GmbH & Co OG (Rang 71)
- Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft (Rang 241)
J
- JAF-Group AG (Rang 79)
- Jerich Austria GmbH (Rang 162)
- Josef Manner & Comp. AG (Rang 165)
- Josko Fenster und Türen GmbH (Rang 207)
K
- Kapsch TrafficCom AG (Rang 128)
- KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (Rang 42)
- Kellner & Kunz (Rang 139)
- Kelly Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Rang 187)
- KEBA Group AG (Rang 116)
- Klinger Holding GmbH (Rang 90)
- Knapp AG (Rang 37)
- Knill Gruppe (Knill Energy Holding GmbH + Rosendahl Nextrom GmbH) (Rang 106)
- Knorr-Bremse GmbH (Rang 101)
- Koenig & Bauer (AT) GmbH (Rang 250)
- Kontron AG (Rang 48)
- Kostwein Maschinenbau GmbH (Rang 212)
- Kremsmüller Gruppe (Rang 191)
- Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co. KG (Rang 47)
- KTM Fahrrad GmbH (Rang 129)
- KUHN Holding GmbH (Rang 104)
- Künz GmbH (Rang 219)
L
- LEGRO Group GmbH (Rang 136)
- Lenze Austria GmbH (Rang 226)
- Leube Zement GmbH (Rang 211)
- Liebherr-Werk Nenzing GmbH (Rang 88)
- Liebherr-Werk Telfs GmbH (Rang 157)
- LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste (Rang 63)
- Lisec Austria GmbH (Rang 178)
- Lohmann & Rauscher GmbH (Rang 222)
M
- M.Kaindl GmbH (Rang 127)
- MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG (Rang 13)
- MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Rang 124)
- Marcher Gruppe (Rang 92)
- Mars Austria OG (Rang 147)
- Maschinenfabrik Liezen Beteiligungs GesmbH (Rang 180)
- Mayer & Co Beschläge GmbH (Rang 170)
- Mayr-Melnhof Holz Holding AG (Rang 80)
- Mayr-Melnhof Karton AG (Rang 15)
- Med-El Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. (Rang 134)
- Melecs Holding GmbH (Rang 125)
- Meusburger Georg GmbH & Co KG (Rang 173)
- Miba AG (Rang 62)
- Mondi AG (Rang 6)
- Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft (Rang 58)
- Münze Österreich AG (Rang 33)
- Münzer Bioindustrie GmbH (Rang 152)
N
- Norske Skog Bruck GmbH (Rang 194)
- NOVOMATIC AG (Rang 17)
- Novartis Pharma GmbH und Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH (Rang 41)
- NUFARM GmbH & Co.KG (Rang 213)
- NÖM AG (Rang 87)
O
- OMV Aktiengesellschaft (Rang 1)
- Orasis Industries Holding GmbH (Rang 144)
- Ottakringer Getränke AG (Rang 183)
- Otto Bock HealthCare Products GmbH (Rang 188)
P
- PALFINGER AG (Rang 30)
- Pankl Racing Systems AG (Rang 145)
- Pfanner Gruppe (Rang 131)
- Pfeifer Holding GmbH (Rang 72)
- Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H. (Rang 185)
- Pierer Industrie AG (Rang 114)
- Plansee Holding AG (Rang 31)
- Pollmann International (Rang 231)
- POLYTEC Holding AG (Rang 97)
- Pöttinger Landtechnik GmbH (Rang 121)
- Primetals Technologies Austria GmbH (Rang 99)
- Prinzhorn Holding GmbH (Rang 23)
R
- Radatz Feine Wiener Fleischwaren GmbH (Rang 208)
- RAG Austria AG (Rang 94)
- Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG (Rang 45)
- Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GesmbH (Rang 57)
- RHI Magnesita GmbH (Rang 19)
- Rosenbauer International AG (Rang 54)
- Rudolf Weinberger Holding GmbH (Rang 220)
- Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG (Rang 186)
- Rupp Austria GmbH (Rang 141)
- RÖFIX AG (Rang 175)
- Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH (Rang 203)
S
- S. Spitz GmbH (Rang 172)
- Saint-Gobain Austria GmbH (Rang 244)
- Salinen Austria AG (Rang 201)
- Salvagnini Maschinenbau GmbH (Rang 238)
- Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation (Rang 35)
- SalzburgMilch GmbH (Rang 140)
- Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. (Rang 166)
- Sanofi-Aventis GmbH (Rang 232)
- Sattler AG (Rang 242)
- SBO AG (Rang 123)
- Scheuch Management Holding GmbH (Rang 167)
- Schmid Industrieholding G.m.b.H (Rang 29)
- Schrack Technik GmbH (Rang 137)
- Semperit AG Holding (Rang 98)
- Senoplast Klepsch & Co. GmbH (Rang 200)
- Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Rang 16)
- SIG Combibloc GmbH & Co KG (Rang 150)
- SJP Holding GmbH (Rang 230)
- SKB Industrieholding GmbH (Rang 138)
- SKF Österreich AG (Rang 126)
- SKIDATA GmbH (Rang 240)
- SML Maschinengesellschaft mbH (Rang 229)
- SSI Schäfer Automation GmbH (Rang 210)
- Stahl- und Walzwerk Marienhütte Gesellschaft m.b.H. (Rang 181)
- Starlim Spritzguss GmbH (Rang 235)
- Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H. (Rang 149)
- Steyr Automotive GmbH (Rang 237)
- STIHL Tirol GmbH (Rang 82)
- STIWA Holding GmbH (Rang 151)
- Stora Enso Wood Products GmbH (Rang 158)
- SUNPOR Kunststoff Gesellschaft m.b.H. (Rang 163)
- SWARCO AG (Rang 59)
- Swarovski Kristall Gruppe (Rang 38)
T
- Takeda Manufacturing Austria AG (Rang 81)
- TCG Unitech GmbH (Rang 202)
- TDK Electronics GmbH & Co OG (Rang 214)
- Teufelberger Holding Aktiengesellschaft (Rang 169)
- TGW Logistics GmbH (Rang 70)
- Thöni Holding GmbH (Gruppe) (Rang 119)
- TIGER Coatings GmbH & Co. KG (Rang 164)
- TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG (Rang 44)
- Traktionssysteme Austria GmbH (Rang 236)
- TREIBACHER INDUSTRIE AG (Rang 105)
- TroGroup GmbH (Rang 174)
- TRUMPF Maschinen Austria GmbH & Co. KG. (Rang 113)
- Tyrolit Gruppe (Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.G.) (Rang 89)
U
- Umdasch Group AG (Rang 40)
- Unger Stahlbau Ges.m.b.H. (Rang 161)
- Unilever Austria GmbH (Rang 199)
- Unternehmensgruppe Dr. Cornelius Grupp (CAG/Tubex/Prefa) (Rang 26)
V
- VERBUND AG (Rang 4)
- Vetropack Austria GmbH (Rang 177)
- VFI GmbH (Rang 168)
- VIVATIS Holding AG (Rang 53)
- voestalpine AG (Rang 2)
W
- W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Rang 248)
- Welser Profile Beteiligungs GmbH (Rang 84)
- Wienerberger AG (Rang 10)
- Wiener Netze GmbH (Rang 74)
- WIENER STADTWERKE GmbH (Rang 8)
- Wieland Austria Ges.m.b.H. (Rang 154)
- Wiesbauer Holding AG (Rang 179)
- WIG Wietersdorfer Holding GmbH (Rang 69)
- Wilhelm Schwarzmüller GmbH (Rang 133)
- WINTERSTEIGER Holding AG (Rang 198)
- WITTMANN BATTENFELD GmbH (Rang 153)
- Wolfram Bergbau und Hütten AG (Rang 155)
Z
- ZKW Group GmbH (Rang 49)
- Zumtobel Group AG (Rang 68)
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