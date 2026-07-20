2025 war für Österreichs Industrie nicht der lange erwartete Befreiungsschlag, sondern ein weiteres Jahr unter Druck. Doch die 250 größten Industrieunternehmen des Landes kamen auf 291,5 Milliarden Euro Umsatz. Zugleich bleibt die Basis bemerkenswert stabil: Die Zahl der Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz stieg von 73 auf 75. Auch bei der Beschäftigung hält das Ranking ein starkes Signal bereit. Weltweit beschäftigten die Top 250 zusammen 1.262.187 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit numerische Angaben vorliegen.

Damit bleibt Österreichs Industrie ein international verzweigtes System aus Konzernen, Familienunternehmen und hochspezialisierten Nischenanbietern. Die stärksten Ausschläge erzählen dabei sehr unterschiedliche Geschichten: Die Münze Österreich profitierte mit 146,2 Prozent Umsatzplus von der Nachfrage nach Edelmetallanlageprodukten. Infineon Technologies Austria legte beim Umsatz absolut um 369 Millionen Euro zu und bleibt mit 721 Millionen Euro F&E-Ausgaben der große Forschungsanker im Ranking. Traktionssysteme Austria führt die relative Mitarbeitersteigerung an, wienerberger steht mit 332 Millionen Euro EBIT für Ergebnisstärke in einem schwierigen Bauumfeld. Und Energie AG Oberösterreich zeigt, dass Forschung im Ranking nicht nur Großkonzernen vorbehalten ist.