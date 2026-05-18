Es ist ein Einschnitt für eines der bekanntesten Industrieunternehmen Österreichs: Helmut List zieht sich mit Ende Mai aus der operativen Führung der AVL List GmbH zurück und wechselt in den Aufsichtsrat, dessen Vorsitz er übernehmen soll. Nach 47 Jahren an der Spitze übergibt List die operative Verantwortung an Lukas Walter, bisher Chief Operating Officer im Geschäftsbereich Engineering.

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Der Wechsel kommt nicht in ruhigen Zeiten. AVL, lange als technologisches Aushängeschild der steirischen und österreichischen Industrie wahrgenommen, steckt mitten in einem umfassenden Umbau. Am Standort Graz sollen weitere 350 Stellen wegfallen; seit 2019 ist die Zahl der Beschäftigten am Hauptsitz laut Industriemagazin um rund 30 Prozent gesunken. Die Einschnitte treffen damit ausgerechnet jenen Standort, der als technologisches Zentrum des Konzerns gilt.

„Der Wechsel in den Aufsichtsratsvorsitz ist für mich ein bewusster nächster Schritt“, wird List in einer Mitteilung zitiert. Gemeinsam habe man AVL zu einem führenden Technologiepartner für nachhaltige Mobilität entwickelt. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen, „Raum für neue Perspektiven in der operativen Führung zu schaffen“.