AVL Führungswechsel : AVL List: Strategischer Machtwechsel an der Spitze – Restrukturierung läuft weiter
Es ist ein Einschnitt für eines der bekanntesten Industrieunternehmen Österreichs: Helmut List zieht sich mit Ende Mai aus der operativen Führung der AVL List GmbH zurück und wechselt in den Aufsichtsrat, dessen Vorsitz er übernehmen soll. Nach 47 Jahren an der Spitze übergibt List die operative Verantwortung an Lukas Walter, bisher Chief Operating Officer im Geschäftsbereich Engineering.
Lesetipp: AVL List: Harte Realität für den Standort Graz – Projekte werden kleiner, Jobs fallen weg
Der Wechsel kommt nicht in ruhigen Zeiten. AVL, lange als technologisches Aushängeschild der steirischen und österreichischen Industrie wahrgenommen, steckt mitten in einem umfassenden Umbau. Am Standort Graz sollen weitere 350 Stellen wegfallen; seit 2019 ist die Zahl der Beschäftigten am Hauptsitz laut Industriemagazin um rund 30 Prozent gesunken. Die Einschnitte treffen damit ausgerechnet jenen Standort, der als technologisches Zentrum des Konzerns gilt.
„Der Wechsel in den Aufsichtsratsvorsitz ist für mich ein bewusster nächster Schritt“, wird List in einer Mitteilung zitiert. Gemeinsam habe man AVL zu einem führenden Technologiepartner für nachhaltige Mobilität entwickelt. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen, „Raum für neue Perspektiven in der operativen Führung zu schaffen“.
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Ein geordneter Übergang in schwieriger Phase
List bleibt dem Unternehmen als Eigentümer und künftiger Aufsichtsratsvorsitzender strategisch verbunden. In seiner neuen Rolle soll er sich vor allem auf die langfristige Ausrichtung und internationale Kontakte konzentrieren. Der Schritt wird nach außen als geordneter Übergang dargestellt – intern markiert er dennoch das Ende einer Ära. List hat AVL über Jahrzehnte von Graz aus zu einem weltweit tätigen Mobilitätstechnologie-Unternehmen aufgebaut.
Sein Nachfolger Lukas Walter übernimmt nun die operative Führung. Walter kennt AVL aus mehreren Perspektiven: Er begann seine Laufbahn im Unternehmen als Praktikant, war später in internationalen Führungsfunktionen tätig und arbeitete unter anderem bei MAN Truck & Bus, wo er Verantwortung in Engineering, Produktstrategie, Planung und globalem Lkw-Vertrieb trug. Zuletzt war er bei AVL als COO Engineering eng in die laufende Restrukturierung eingebunden.
Damit übernimmt nicht ein externer Sanierer, sondern ein Manager, der die aktuelle Neuaufstellung bereits mitverantwortet hat. Genau das macht den Personalwechsel für AVL bedeutend: Walter steht für Kontinuität im Umbau – aber auch für eine klarere operative Zuspitzung.
Warum AVL unter Druck geraten ist
Der Druck auf AVL kommt nicht allein aus dem Unternehmen selbst. Die gesamte Autoindustrie befindet sich in einer Phase großer Unsicherheit. Entwicklungsprogramme werden verschoben, Investitionen vorsichtiger getroffen, Projekte kleiner und stärker fragmentiert. Für Engineering-Dienstleister wie AVL ist das besonders heikel. Sie hängen direkt an den Investitionszyklen der Hersteller. Wenn Autobauer eigene Entwicklungsbudgets kürzen, Programme strecken oder Leistungen wieder ins eigene Haus holen, geraten externe Entwicklungsaufträge unter Druck. Zusätzlich verändert die virtuelle Entwicklung das klassische Geschäft: Simulation, digitale Zwillinge und KI verringern den Bedarf an physischen Tests – einem Bereich, in dem AVL traditionell stark war.
Walter beschreibt die Anpassung deshalb nicht als kurzfristige Sparrunde, sondern als strukturellen Umbau. Die Organisation wurde verschlankt, Führungsspannen wurden erhöht, Entscheidungswege verkürzt und Verantwortlichkeiten stärker gebündelt. Auch Managementebenen wurden gestrichen. Ziel ist ein Unternehmen, das schneller entscheidet und sich stärker auf jene Felder konzentriert, in denen AVL technologisch klar differenzieren kann.
Graz bleibt AVL-Zentrum – aber nicht unverändert
Für den Standort Graz ist die Botschaft ambivalent. Einerseits betont Walter, Österreich bleibe Technologiezentrum. Hier sollen Methodik, Systemintegration, Gesamtentwicklung und Innovationsarbeit gebündelt bleiben. Andererseits wird AVL stärker auf internationale Standorte setzen – etwa in Ungarn, Indien oder Nordafrika. Diese Standorte sollen nicht bloß verlängerte Werkbank sein, sondern eigenverantwortlich Teile von Projekten übernehmen.
Das ist Teil eines „Best Value“-Ansatzes, mit dem AVL seine Wettbewerbsfähigkeit sichern will. Für teure europäische Standorte wie Graz bedeutet das: Sie müssen sich noch stärker über Technologie, Forschung und komplexe Systemkompetenz rechtfertigen. Walter formulierte es gegenüber der Kleinen Zeitung als Standortauftrag: Österreich müsse sich als Autoland darauf besinnen, worin es sich differenzieren könne – nämlich in Technologie und einem starken Forschungsumfeld.
Vom Verbrenner zur Software – und weiter
Auch technologisch ist AVL heute ein anderes Unternehmen als noch vor wenigen Jahren. Der Konzern arbeitet weiterhin an hocheffizienten Verbrennungssystemen, Hybriden und Range-Extender-Konzepten, zugleich aber auch an E-Antrieben, Batterietechnologien, Software, Automatisierung, KI und Wasserstofflösungen. Die frühere Welt, in der sich vieles um den Verbrennungsmotor drehte, ist einer deutlich breiteren Technologielandschaft gewichen.
Genau diese Breite war lange eine Stärke von AVL. In der aktuellen Marktlage wird sie aber zur Herausforderung: Nicht jede Technologie setzt sich so schnell durch, wie Industrie und Politik es erwartet hatten. Die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen entwickelte sich in wichtigen Märkten langsamer als geplant, regulatorische Vorgaben verschoben Investitionsentscheidungen, und China wurde vom Wachstumsmarkt zunehmend auch zum technologischen Wettbewerber.
AVL reagiert darauf mit Fokussierung. Bereiche mit geringer Differenzierung, etwa Teile der Niedervolt-Verkabelung oder Steuergerätearchitekturen, wurden verkleinert. Investiert werden soll stärker dort, wo AVL einen klaren technologischen oder methodischen Mehrwert sieht – etwa in virtueller Produktentwicklung, datengetriebenen Methoden, Systemintegration und neuen Energieanwendungen.
List bleibt, Walter führt
Der Wechsel von Helmut List zu Lukas Walter ist damit mehr als eine Personalie, aber auch kein Bruch. List bleibt als Eigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender eine zentrale strategische Figur. Walter übernimmt die operative Verantwortung für einen Umbau, der bereits begonnen hat und noch Jahre dauern dürfte.
Für AVL heißt das: Der Kurs ist gesetzt. Das Unternehmen will schlanker, schneller und internationaler werden, ohne den technologischen Kern in Graz aufzugeben. Ob diese Balance gelingt, wird entscheidend dafür sein, wie stark AVL aus der Krise der europäischen Autoindustrie hervorgeht – und welche Rolle der Grazer Konzern in der nächsten Phase der Mobilitätsentwicklung spielt.