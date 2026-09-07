hollu Systemhygiene hat am Standort in Tirol nicht nur ein neues Fabriksgebäude errichtet. Für Michael Koll, Bereichsleiter hollu Supply Chain, reicht die Transformation weiter. „Wir haben unser gesamtes Ecosystem verändert“, sagt er. Aus einem handwerklich geprägten Betrieb sei eine skalierbare Industrieplattform entstanden, die Produktion, Daten, Kundenprozesse und künftig KI enger verbindet.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

Ausgangspunkt war eine Brownfield-Situation mit langen Wegen und aufwendiger Intralogistik. hollu entschied sich bewusst für eine Greenfield-Entwicklung. Prozesse wurden wissenschaftlich geplant, mit Mitarbeitenden analysiert, mit der Stoppuhr vermessen und ohne Tabus hinterfragt. Die Ergebnisse flossen direkt in das neue Werk ein.



Vier Unternehmen aus Österreich schafften es heuer ins Finale von Fabrik2026 : neben Hirschmann Automotive , Fill Maschinenbau und Zotter Schokolade auch hollu Systemhygiene - Gewinner des Awards Green Factory. Der von Fraunhofer Austria und INDUSTRIEMAGAZIN ausgetragene Wettbewerb zeichnet keine Hochglanzfabriken aus, sondern Produktionsstandorte, die sich nachweislich weiterentwickeln – in Effizienz, Digitalisierung, Resilienz und Nachhaltigkeit.

Billigere Intelligenz aus China: Warum Europas Industrie neu rechnen muss

Bewertet wurden die Unternehmen in den Kategorien Efficient Factory, Smart Factory und Sustainable Factory. Im Finale galt es anschließend, die Besonderheiten der eigenen Produktion noch einmal auf den Punkt zu bringen: zehn Minuten Präsentation, gefolgt von zehn Minuten Fragen der Jury.



Allein der Neubau von hollu verfügt über Kapazitäten für mehr als 1,8 Millionen Liter Rohstoffe. Damit steigt auch die Resilienz. Engpässe wie während Corona bei Desinfektionsmitteln sollen sich nicht wiederholen: Mit den Lagerkapazitäten könne hollu Österreich zwei Monate versorgen. Für eine Tiroler Klinik wurden Vorkehrungen getroffen, um selbst bei einem Blackout einen Monat Ware liefern zu können. hollu entwickelte eine Lösung, mit der mehr als 300 Rohstoffe vollautomatisch aus der Produktionsleitstelle in Ansatzkessel gepumpt werden können. Parallel laufen Genehmigungen für den Umgang mit erhöhten Gefährdungspotenzialen. Neue Kapazitäten erschlossen bereits Geschäft, das früher nicht erreichbar gewesen wäre: hollu gewann einen millionenschweren Fünfjahresauftrag aus Deutschland.

Der Neubau umfasst 18.000 Quadratmeter und kommt ohne Öl und Gas aus, eingesetzt werden Wärmepumpen. Seit 2018 bilden die 17 Sustainable Development Goals den strategischen Rahmen und sind in die Unternehmenssteuerung integriert. „Wir haben gelernt, dass sich die Frage wirtschaftlicher Erfolg oder Nachhaltigkeit nicht stellt“, sagt Koll. Dazu gehören CO2-Bilanzen auf Unternehmens- und Produktebene, Kreislaufwirtschaft und das Waschen von Gebinden. hollu produziert mit dem neuen Werk CO2- neutral.

Zur sozialen Dimension zählen Gesundheitsberatung und Massagen, psychotherapeutische Unterstützung, ein Kulturcoach, Gender Equality und finanzierte Kinderbetreuung bis zum siebten Lebensjahr. Die jüngste Mitarbeiterbefragung habe eine Weiterempfehlungsrate von 87 Prozent ergeben, die Strategie 2030 werde jedem Mitarbeitenden persönlich vermittelt. Auf dem Werksgelände entstand ein 5.000 Quadratmeter großer, dauerhaft unverbauter Naturerholungspark mit Kneippbereich.

Das sind die besten Produktionsbetriebe Österreichs

Es gibt einen Löschteich, es gibt Bienen, Honiggewinnung sowie Tische, WLAN und Arbeitsmöglichkeiten im Freien.

Fill Maschinenbau: Wie Theresa und Laurenz Fill als dritte Generation im Unternehmen durchstarten

Auch KI wird systematisch aufgebaut. Führungskräfte absolvierten Schulungen, gemeinsam mit Fraunhofer entstand eine Heatmap zu Reifegrad und Wirkung möglicher Anwendungen. Dabei zeigte sich, dass Software-, Hardware- und Datenarchitektur angepasst werden müssen. Ein Data Hub, Integrationsplattformen und Strukturen zur Überwachung der Datenqualität wurden bereits aufgebaut.