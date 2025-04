Nicht so sehr in den spärlichen Informationen, die medial aus den Verhandlungen zur Bildung der Zuckerlkoalition durchgesickert sind, als vielmehr schon im Wahlkampf zur Nationalratswahl sind Positionen für ein künftiges Regierungsprogramm bekannt geworden, die Menschen mit Verstand und Verantwortung für und in der Wirtschaft unseres Landes mit Skepsis und Argwohn entgegengenommen haben. Auch wenn sie bei den gescheiterten Koalitionsverhandlungen keine Rolle mehr gespielt haben möge, so blieb die Forderungen nach einer 32-Stundenwoche als „weltfremde Träumerei“ in den Köpfen derer hängen, denen die Erholung und kompetitive Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich ein großes Anliegen ist. So wurden die Verhandlungen zur Zuckerlkoalition aus Kreisen der Wirtschaft schon vorverurteilt, bevor sie überhaupt begonnen haben.

>>> Martin Hagleitner: „Ampel-Experiment stand von Beginn an unter keinem guten Stern"