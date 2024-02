Grundsätzlich ist die Wirtschaft im Raum Südösterreich dabei, sich in Richtung Dekarbonisierung zu transformieren. Der Green-Tech-Bereich wächst zweistellig. Dennoch wird dieser Transformationsprozess in seiner volkswirtschaftlichen Auswirkung bislang von der Politik völlig unterschätzt. Hinzu kommt, dass wir auch vor einer digitalen und geopolitischen Transformation stehen, die die Handlungsoptionen der Unternehmen stark verändern. Der steirische IV-Präsident Stefan Stolitzka fand in seiner Neujahrsansprache deutliche Worte: „Jede dieser Transformationen für sich wäre eine epochale Herausforderung. Wir haben alle drei vor uns bzw. befinden uns schon mitten in ihnen. So, wie wir die grüne Transformation gerade umsetzen, bezweifle ich, ob wir sie erstens erfolgreich gestalten und ob wir so, zweitens, unseren Wohlstand nicht massiv gefährden.“ Das, was in der aktuellen bundespolitischen Diskussion geboten wird, lasse laut Stolitzka aktuell nichts von dem erkennen, was für eine erfolgreiche Gestaltung der Transformationen nötig wäre.