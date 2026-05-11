Viele Analysten gehen heute davon aus, dass nicht mehr nur Fördermengen oder OPEC-Entscheidungen entscheidend sind, sondern die Verwundbarkeit der Energie-Infrastruktur selbst. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, wie anfällig Pipelines, Raffinerien, Exportterminals, Tankerrouten und Häfen im Nahen Osten geworden sind.

Ein Wendepunkt war bereits der Angriff auf die saudischen Anlagen Abqaiq und Khurais im Jahr 2019. Damals wurden zentrale Anlagen von Saudi Aramco mit Drohnen und Marschflugkörpern attackiert. Die Angriffe legten zeitweise rund 5,7 Millionen Barrel täglicher Produktion lahm — etwa fünf Prozent der weltweiten Ölversorgung. Die Ölpreise sprangen innerhalb kürzester Zeit massiv an.

Viele Energieexperten sehen darin rückblickend den Beginn einer neuen Phase: Energie-Infrastruktur wurde erstmals sichtbar zum geopolitischen Angriffsziel mit globalen wirtschaftlichen Folgen.

Seitdem hat sich die Lage weiter verschärft. Im Zuge der aktuellen Iran-Krise und der Eskalationen rund um die Straße von Hormus kam es erneut zu Angriffen auf Energieanlagen, Häfen und Tankerrouten in der Golfregion. Besonders betroffen waren zuletzt die Vereinigten Arabischen Emirate. Iranische Drohnen- und Raketenangriffe trafen unter anderem Infrastruktur rund um Fujairah — einen der wichtigsten alternativen Exportkorridore außerhalb der Straße von Hormus.

Das ist strategisch hochrelevant. Fujairah gilt eigentlich als zentrale Ausweichroute, falls die Straße von Hormus blockiert wird. Genau deshalb sehen viele Analysten die Angriffe als Signal, dass künftig nicht nur klassische Öltransporte bedroht sind, sondern gezielt auch alternative Sicherheitskorridore.

Gleichzeitig wurden in den vergangenen Monaten mehrfach Tanker angegriffen oder beschädigt. Versicherungsprämien für Schiffe in der Region stiegen deutlich an, Reedereien änderten Routen und Lieferzeiten verlängerten sich.

Die Internationale Energieagentur International Energy Agency warnt seit längerem davor, dass die Straße von Hormus einer der kritischsten „Chokepoints“ der Weltwirtschaft ist. Rund 20 Millionen Barrel Öl pro Tag passieren die Meerenge — etwa ein Viertel des weltweiten seebasierten Ölhandels. Die Möglichkeiten, diese Route zu umgehen, sind stark begrenzt.

Viele Marktanalysen sprechen deshalb inzwischen von einer „Infrastructure Risk Economy“. Gemeint ist ein Markt, in dem Pipelines, Stromversorgung, Raffinerien, Tanklager, Exporthäfen, Unterseekabel und maritime Handelsrouten zu den eigentlichen neuralgischen Punkten geworden sind.

Besonders problematisch: Viele dieser Anlagen liegen geografisch extrem konzentriert. Schon relativ kleine Angriffe können daher enorme Auswirkungen auf Weltmärkte haben.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen außerdem, dass moderne Konflikte nicht mehr zwingend großflächige Kriege benötigen, um Lieferketten massiv zu destabilisieren. Drohnen, Cyberangriffe, Sabotageakte oder Attacken auf einzelne Häfen reichen oft bereits aus, um Transportkosten, Versicherungen und Energiepreise weltweit zu beeinflussen.

Für die Logistikbranche ist das deshalb weit mehr als ein Energie-Thema. Denn Schäden an Öl-Infrastruktur wirken sich direkt auf Dieselpreise, Frachtraten, Containerkosten, Schiffsversicherungen, Transitzeiten, Lagerhaltung und Versorgungssicherheit aus. „Die Verwundbarkeit kritischer Energie-Infrastruktur ist heute eines der größten systemischen Risiken für die Weltwirtschaft“, heißt es etwa in mehreren aktuellen Sicherheits- und Energieanalysen.