Nahostkrieg Logistik : Dominoeffekt im Containerverkehr: Diese Häfen bringt der Nahostkrieg jetzt an ihre Grenzen

16.03.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Häfen wie Dubai fallen als zentrale Drehscheiben aus, Containerschiffe suchen neue Ziele. Harald Kostial, Head of Corporate Air & Sea bei Gebrüder Weiss, berichtet, wie viele Sendungen des Unternehmens konkret betroffen sind, in welchen Ausweichhäfen jetzt entladen wird und warum eine gefährliche Kettenreaktion entlang der Lieferketten droht.
Assignment, GENRE/KONTEXT, Gebrueder Weiss, Work

Verladung bei Gebrüder Weiss: Mit jedem Tag, den der Konflikt anhält, wird die Lage komplexer. 

- © Florian Gintenreiter

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Erstveröffentlichung
16.03.2026
Letzte Aktualisierung
16.03.2026
Daniel Pohselt