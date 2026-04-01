Lieferketten : Nahostkrieg: Wie die Logistik im Krisenmodus läuft

01.04.2026
Lesezeit: ca. 22 Minuten
Der Krieg im Nahen Osten sorgt weiter für einen Ausnahmezustand: Unsichere Transportwege zu Wasser und in der Luft stellen Lieferpläne weltweit infrage. In welchen Szenarien Logistiker nun denken – und wer mit der neuen Unsicherheit am besten umgehen kann.
Aufmacher Logistik

Die Logistik erlebt im Nahen Osten nicht zum ersten Mal einen Domino-Effekt.

- © Adobe Stock, WEKA Industrie Medien; KI-bearbeitet

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Erstveröffentlichung
01.04.2026
Letzte Aktualisierung
01.04.2026
Michaela Holy
Daniel Pohselt