Nahostkonflikt Lieferketten Logistikrisiken : Droht der nächste Mega-Stau im Welthandel? Die Lieferkettenkrise kommt erst noch

19.03.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Die aktuellen Störungen im Nahen Osten wirken noch beherrschbar. Doch in der Logistik wächst die Sorge, dass sich die Lage zeitverzögert zuspitzt – mit Folgen, die an eines der prägendsten Ereignisse der letzten Jahre erinnern.
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Erstveröffentlichung
19.03.2026
Letzte Aktualisierung
19.03.2026
Michaela Holy