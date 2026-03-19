Die aktuellen Verwerfungen im Nahen Osten zeigen sich zunächst dort, wo sie entstehen: im Persischen Golf. "Ja, es gibt Fracht, die am persischen Golf feststeckt. Gerade in der Straße von Hormuz, die zwar für den Containerverkehr nicht von primärer Bedeutung, wie etwa der Suezkanal, ist, gibt es Auswirkungen. Da spielt auch der Ripple-Effekt eine große Rolle. Aktuell stehen irgendwo vor der Straße von Hormuz um die tausend Schiffe, da sind auch einige kleinere Schiffe mit beladener Containerware", erklärt Erich Schatz, Chief Operating Officer (COO) Overseas bei Cargo-Partner.

Global betrachtet sei die Situation allerdings "nicht so dramatisch". Die Ware wird am nächstgelegenen Safe Seaport entladen - und das ist eine Herausforderung für die gesamte Branche: "Die Port Congestions, die Überlastung der Häfen. Das ist definitiv einer der ganz heißen Punkte", so Schatz. Ware ist also unterwegs - aber oft nicht dort, wo sie sein sollte.