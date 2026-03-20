Die Szene wirkt unspektakulär – und ist doch symptomatisch für die neue Realität der globalen Logistik. Ein Lkw ist unterwegs Richtung Westen, vielleicht Deutschland, die Ware geladen, der Zeitdruck hoch. Nur eines weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand: Wohin die Lieferung tatsächlich gehen wird. Erst während der Fahrt kommt die Information, an welchem Flughafen ein freier Slot verfügbar ist. „Beispielsweise informiert die Fluggesellschaft über einen freien Slot in Luxemburg - dann muss der Lkw dorthin“, beschreibt Franz Braunsberger, General Manager Austria bei Kühne+Nagel, diese improvisierte Präzisionsarbeit. Was wie eine Ausnahme klingt, ist im Nahostkonflikt längst Alltag geworden. Speditionen bewegen sich in einem Umfeld, das kaum noch planbar ist. Überspitzt: „Was in einigen Tagen unterwegs ist, weiß man nicht mehr“, sagt Braunsberger.



Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!





Dazu hat sich die Branche, traditionell getrieben von Planung und Effizienz, grundlegend verändert. „Es ist schon stark verändert zu früher, wo das alles ziemlich eingefahren war“, sagt Braunsberger. Dennoch funktioniert das System weiter. „Die Welt ist, was Logistik betrifft, gut im Laufen“, lautet seine Einschätzung. Dahinter steht jedoch ein permanenter Abstimmungsprozess zwischen Reedereien, Airlines, Behörden und Kunden.

Neue Routen statt alter Gewissheiten



Die klassischen Handelsrouten verlieren an Verlässlichkeit, gleichzeitig entstehen neue. Ein zentrales Instrument sind Landbrücken, also Kombinationen aus See- und Landtransport. Braunsberger verweist auf mehrere Korridore. So werden etwa Verbindungen zwischen den omanischen Häfen Sohar und Salalah und den Vereinigten Arabischen Emiraten genutzt. Oder Transporte zwischen Oman und Riad über den Landweg organisiert. Insgesamt „fünf, sechs Lösungen“ habe man derzeit im Einsatz. Diese Routen ersetzen klassische Seewege – und sind längst Teil des operativen Standardrepertoires geworden.

Wo Seewege nicht mehr zuverlässig sind, wird ergänzend auf Luftfracht ausgewichen.

Wie sich die Nahostkrise in drei Wellen durch die globale Industrie frisst

„Vielleicht nicht mit dem ganzen Volumen, aber mit einem Teil“, sagt Braunsberger. In dringenden Fällen werden sogar Charterflüge organisiert. Gleichzeitig bleibt auch die Luftfracht volatil: Rund 18 Prozent der Verbindungen sind beeinträchtigt, weil Drehkreuze im Nahen Osten temporär ausfallen. Flughäfen öffnen und schließen kurzfristig, Slots werden neu verteilt – mit direkten Auswirkungen auf die Routenplanung.