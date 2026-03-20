Lieferketten : Routen per Zuruf im Nahostkonflikt: Lkw starten – Ziel folgt später

20.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Umgeleitete Containerschiffe, improvisierte Landbrücken, teure Charterflüge: Der Nahostkonflikt zwingt die Logistikbranche zu permanenten Anpassungen. Franz Braunsberger, Österreich-Chef von Kühne+Nagel, schildert, wie Speditionen täglich neue Routen organisieren – und warum selbst in der Krise die globalen Lieferketten erstaunlich stabil bleiben.
Kühne+Nagel

Speditionen bewegen sich in einem Umfeld, das kaum noch planbar ist. Überspitzt: „Was in einigen Tagen unterwegs ist, weiß man nicht mehr“, sagt Braunsberger. 

- © Kühne+Nagel

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Erstveröffentlichung
20.03.2026
Letzte Aktualisierung
20.03.2026
Daniel Pohselt