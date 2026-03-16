Nahostkonflikt – Lieferketten : Nahostkonflikt lenkt Fracht um: Oman und Dubai bauen neuen Logistikkorridor
Die Generaldirektion für Zoll im Sultanat Oman und die Zollbehörde von Dubai haben einen vorübergehenden „grünen Korridor“ eingerichtet, um den Transport umgeleiteter Frachtsendungen zwischen Dubai und omanischen Häfen auf dem Landweg zu erleichtern. Ziel der Maßnahme ist es, Handelsströme aufrechtzuerhalten und den Druck auf regionale Lieferketten zu reduzieren.
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Reaktion auf Störungen im regionalen Schiffsverkehr
Die Initiative wurde am 14. März im Rahmen der Bekanntmachung Nr. 04/2026 der Zollbehörde von Dubai angekündigt und basiert auf einer engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Zollbehörden. Sie soll gewährleisten, dass Sendungen, die aufgrund der aktuellen Störungen im regionalen Schiffsverkehr in omanische Häfen umgeleitet werden, weiterhin möglichst reibungslos abgewickelt werden können.
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Umgeleitete Container werden über Oman weitertransportiert
Im Zentrum des Mechanismus stehen Container, die ursprünglich für den Hafen Jebel Ali in Dubai bestimmt waren, aber stattdessen in omanischen Häfen eintreffen. Nach Abschluss vereinfachter Zollverfahren in Oman können diese Container per zollgebundenem Landtransport schnell weiter nach Dubai transportiert werden.
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Zollversiegelte Lkw bringen Fracht nach Jebel Ali
Der Transport erfolgt mit zollversiegelten Lkw direkt zum Hafen Jebel Ali. Dadurch kann die Fracht ihre Reise mit minimalen Unterbrechungen fortsetzen, während gleichzeitig die behördliche Kontrolle und die Einhaltung der Zollvorschriften gewährleistet bleiben.
Die Regelung gilt für die meisten Warengruppen, mit Ausnahme einiger spezieller Güter, die in einem Anhang zur Zollmitteilung aufgeführt sind. Sie betrifft vor allem Sendungen aus anderen Weltregionen, die wegen der derzeitigen außergewöhnlichen Umstände im maritimen Verkehr nicht direkt nach Dubai gelangen können.
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Auch Luftfracht kann den „grünen Korridor“ nutzen
Bemerkenswert ist, dass der Mechanismus nicht nur für Seefracht gilt. Das Abkommen umfasst auch bestimmte Luftfrachtsendungen, die ursprünglich für Flughäfen in Dubai bestimmt waren, jedoch über Oman umgeleitet werden mussten. Auch diese Sendungen können über den „grünen Korridor“ mit vereinfachten Verfahren weitertransportiert werden.
Beamte erklärten, dass die Maßnahme vor allem darauf abzielt, den Handelsfluss in einer Phase erheblicher logistischer Unsicherheit zu stabilisieren. Durch beschleunigte Abfertigungsverfahren und koordinierte Zollprozesse sollen Engpässe reduziert und Unternehmen mehr Planungssicherheit gegeben werden.
Oman gewinnt an Bedeutung im Logistiknetz des Golfs
Gleichzeitig zeigt die Initiative, welche Rolle Oman zunehmend im regionalen Logistiksystem spielt. Die Häfen des Sultanats entwickeln sich immer stärker zu alternativen Zugangspunkten für den Güterverkehr im Persischen Golf – insbesondere dann, wenn andere Seewege oder Hafenoperationen durch geopolitische Krisen beeinträchtigt sind.
Beobachter aus der Branche sehen darin auch ein Zeichen für die wachsende logistische Integration zwischen Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dank gut ausgebauter Landverbindungen und enger wirtschaftlicher Beziehungen können beide Länder relativ schnell auf Störungen im internationalen Handel reagieren und gemeinsame Lösungen entwickeln.
Für Reedereien, Spediteure und Logistikunternehmen eröffnet der „grüne Korridor“ damit eine pragmatische Möglichkeit, Fracht weiterhin über wichtige Distributionszentren wie Jebel Ali abzuwickeln, selbst wenn die ursprünglichen Seerouten nicht mehr zuverlässig funktionieren. Gleichzeitig reduziert die Lösung den administrativen Aufwand, der normalerweise mit grenzüberschreitenden Frachtverlagerungen verbunden ist.
Schnelle Behördenkoordination als Schlüssel
Die Zollbehörde von Dubai betonte, dass die Regelung nach intensiver Abstimmung mit den omanischen Behörden innerhalb weniger Tage entwickelt und umgesetzt wurde. Gerade diese schnelle Koordination verdeutlicht, wie stark sich regionale Logistiksysteme an geopolitische Schocks anpassen müssen – und wie entscheidend flexible Netzwerke für die Stabilität internationaler Lieferketten geworden sind.