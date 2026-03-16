Im Zentrum des Mechanismus stehen Container, die ursprünglich für den Hafen Jebel Ali in Dubai bestimmt waren, aber stattdessen in omanischen Häfen eintreffen. Nach Abschluss vereinfachter Zollverfahren in Oman können diese Container per zollgebundenem Landtransport schnell weiter nach Dubai transportiert werden.

Lesen Sie auch: Wenn Frachter Kurs wechseln: Pferdestreu für Dubais Araberhengste landet plötzlich in Afrika