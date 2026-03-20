Lieferketten : Wie sich die Nahostkrise in drei Wellen durch die globale Industrie frisst

20.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Erst steigende Energiepreise, dann fehlende Vorprodukte, schließlich Produktionsstillstände: Analysen des Wiener Lieferkettenmonitoring-Spezialisten Prewave zeigen, wie die Nahostkrise die globale Industrie in Wellen erfasst und warum Unternehmen die Warnsignale zwar sehen, aber oft zu spät handeln.
Logistics import export background of container cargo ship in international seaport. Freight transportation concept. AI generated

Für die aktuelle Situation im Nahen Osten lässt sich laut Prewave eine klare Eskalationslogik beobachten. 

- © graja - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
20.03.2026
Letzte Aktualisierung
20.03.2026
Daniel Pohselt