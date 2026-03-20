Die eigentliche Herausforderung der aktuellen Nahostkrise liegt nicht in ihrer Unvorhersehbarkeit – sondern im Umgang mit vorhandenen Signalen. Während Speditionen täglich neue Routen organisieren und Unternehmen kurzfristig reagieren müssen, zeigen Datenanalysen, dass viele Entwicklungen lange im Voraus erkennbar waren. „Im Prinzip funktioniert ja auch unsere Plattform so, dass wir zuerst einmal Transparenz schaffen“, erklärt Marco Felsberger, Senior Advisor für Supply Chain Resilience bei Prewave. Der Ansatz: Lieferketten werden bis in tiefe Ebenen analysiert, Verbindungen zwischen Lieferanten und Sublieferanten sichtbar gemacht und mit aktuellen Ereignissen verknüpft. Erst dadurch lassen sich Risiken einordnen und potenzielle Auswirkungen frühzeitig erkennen.

Drei Wellen der Krise



Für die aktuelle Situation im Nahen Osten lässt sich laut Prewave eine klare Eskalationslogik beobachten. Die erste Welle ist unmittelbar sichtbar: steigende Öl- und Gaspreise, politischer Druck und kurzfristige Marktreaktionen. Diese Phase ist für Unternehmen noch vergleichsweise gut beherrschbar, weil sie transparent und breit kommuniziert wird. Die zweite Welle folgt zeitverzögert – nach etwa zwei bis drei Wochen. In dieser Phase beginnen physische Engpässe bei petrochemischen Nebenprodukten.



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Betroffen sind - wie nun ersichtlich - insbesondere Länder mit hoher Importabhängigkeit wie Bangladesch, Südkorea oder Japan. Erst in der dritten Welle erreichen die Auswirkungen die breite Industrie. "Dann werden Produktionsausfälle sichtbar, Lieferketten reißen und Engpässe schlagen direkt auf Endprodukte durch", sagt Felsberger. Zu diesem Zeitpunkt sei präventives Handeln kaum mehr möglich.

Force-Majeure als Frühindikator



Ein zentrales Signal für diese zweite Phase sind sogenannte Force-Majeure-Meldungen. Dabei erklären Unternehmen, dass sie aufgrund externer Umstände ihre Lieferverpflichtungen nicht mehr erfüllen können. „Wir haben 30 relevante Alerts gehabt in den letzten paar Tagen und sehen damit einen deutlichen Anstieg“, berichtet Felsberger mit Blick auf Gas- und Petrochemieunternehmen in Asien und Europa. Diese Meldungen sind mehr als operative Störungen – sie markieren den Übergang von potenziellen zu realen Engpässen. Für Unternehmen bedeutet das: Entweder steigen die Preise so stark, dass Produktion unwirtschaftlich wird, oder es fehlen schlicht die notwendigen Rohstoffe. Beide Effekte wirken gleichzeitig und verstärken sich gegenseitig.



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Engpässe entstehen in vorgelagerten Stufen der Wertschöpfung. Ein Beispiel ist Helium – ein Nebenprodukt der Gasförderung, das für die Halbleiterindustrie essenziell ist. „20 bis 30 Prozent kommen aus der Region“, sagt Felsberger. Fällt dieser Anteil weg, trifft das globale Produktionssystem unmittelbar. Die Konsequenz ist eine Kettenreaktion: Zunächst steigen die Preise, dann werden Lieferungen priorisiert, schließlich kommt es zu echten Engpässen. Für Unternehmen wird das Problem oft erst sichtbar, wenn es bereits in der eigenen Produktion ankommt.