Die Luftfracht war lange das Premiumsegment der Logistik: schnell, zuverlässig, aber teuer. Genau diese Rolle verändert sich derzeit grundlegend.

Der Krieg im Nahen Osten zwingt Unternehmen weltweit dazu, ihre Transportstrategien kurzfristig umzubauen. Blockierte Seewege, eingeschränkte Häfen und gesperrte Lufträume führen dazu, dass Luftfracht zunehmend als Notfalllösung eingesetzt wird.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind unmittelbar sichtbar: Laut der Buchungsplattform Freightos sind die Frachtraten zwischen Südasien und Europa seit Beginn der Kämpfe um bis zu 70 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat sich der Preis für Kerosin seit Ausbruch des Konflikts verdoppelt.

Was hier passiert, ist mehr als ein zyklischer Preisanstieg. Luftfracht übernimmt plötzlich Volumen, das ursprünglich für die Seefracht gedacht war – und wird damit selbst zum Engpassfaktor der globalen Wirtschaft.