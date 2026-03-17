Nahostkonflikt Luftfracht : Warum Wien plötzlich wichtiger wird als Dubai: Wie der Nahostkonflikt die Luftfracht global verändert
Die Luftfracht war lange das Premiumsegment der Logistik: schnell, zuverlässig, aber teuer. Genau diese Rolle verändert sich derzeit grundlegend.
Der Krieg im Nahen Osten zwingt Unternehmen weltweit dazu, ihre Transportstrategien kurzfristig umzubauen. Blockierte Seewege, eingeschränkte Häfen und gesperrte Lufträume führen dazu, dass Luftfracht zunehmend als Notfalllösung eingesetzt wird.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind unmittelbar sichtbar: Laut der Buchungsplattform Freightos sind die Frachtraten zwischen Südasien und Europa seit Beginn der Kämpfe um bis zu 70 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat sich der Preis für Kerosin seit Ausbruch des Konflikts verdoppelt.
Was hier passiert, ist mehr als ein zyklischer Preisanstieg. Luftfracht übernimmt plötzlich Volumen, das ursprünglich für die Seefracht gedacht war – und wird damit selbst zum Engpassfaktor der globalen Wirtschaft.
Die eigentliche Dynamik: Weniger Kapazität, mehr Nachfrage
Die Krise folgt einer klaren logistischen Kettenreaktion: Zunächst fallen zentrale Luftfracht-Hubs aus. Die Golfregion spielt dabei eine Schlüsselrolle: Airlines wie Emirates, Etihad und Qatar Airways wickeln zusammen rund 15 Prozent des weltweiten Luftfrachtvolumens ab.
Mit der eingeschränkten Nutzbarkeit von Drehkreuzen wie Dubai und Doha verliert das globale Netzwerk einen zentralen Teil seiner Kapazität.
Parallel dazu müssen Flugzeuge aufgrund gesperrter Lufträume längere Strecken fliegen. Das hat direkte Auswirkungen auf die Auslastung: Um mehr Treibstoff mitzunehmen, wird die Nutzlast reduziert. Maschinen transportieren weniger Fracht – bei gleichzeitig steigender Nachfrage.
Denn gleichzeitig verschärft sich die Situation auf See. Mehr als 100 Containerschiffe sitzen derzeit in der Straße von Hormuz fest, wodurch Lieferketten unterbrochen werden. Unternehmen weichen daher auf Luftfracht aus, obwohl diese im Schnitt fünf- bis zehnmal teurer ist.
Das Ergebnis ist ein strukturelles Ungleichgewicht. Die Nachfrage steigt, während die verfügbare Kapazität sinkt. Entsprechend stark reagieren die Preise: Spotraten von Südasien nach Europa stiegen von 2,57 auf 4,37 US-Dollar pro Kilogramm, während Transporte nach Nordamerika um 58 Prozent teurer wurden.
Besonders betroffen: Pharma und zeitkritische Industriegüter
Die Verlagerung von See- auf Luftfracht ist kein theoretisches Szenario, sondern bereits Realität – mit konkreten Auswirkungen auf Branchen. Der Logistikkonzern Kühne+Nagel bestätigt, dass aktuell Medikamente und verderbliche Waren priorisiert werden, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Gleichzeitig verlagern insbesondere indische Hersteller von Generika ihre Lieferungen verstärkt auf den Luftweg. Das führt nicht nur zu höheren Kosten, sondern auch zu operativen Herausforderungen – etwa bei temperaturgeführten Transporten. Die Konsequenz: Luftfracht wird zum kritischen Faktor für die Versorgung ganzer Industrien.
Netzwerke geraten global unter Druck
Die Auswirkungen beschränken sich längst nicht mehr auf die unmittelbare Krisenregion. Laut DSV breiten sich die Störungen über mehrere Handelsrouten hinweg aus. Besonders betroffen sind Verbindungen zwischen Europa und Asien sowie zwischen Asien und dem Nahen Osten. Da Fracht zunehmend über alternative Korridore – etwa über China und Hongkong – umgeleitet wird, entstehen neue Engpässe in zuvor stabilen Netzwerken. Gleichzeitig reagieren Airlines mit zusätzlichen Kostenmechanismen: Kriegsrisikozuschläge, Treibstoffzuschläge und Umroutungskosten werden zunehmend an Kunden weitergegeben.
Für Airlines bedeutet die Situation vor allem eines: permanente operative Anpassung. „Die aktuellen Einschränkungen im Luftraum des Nahen und Mittleren Ostens wirken sich grundsätzlich auch auf den internationalen Luftfrachtverkehr aus“, erklärt Theresa Schlederer, Head of Sales and Handling Austria bei Lufthansa Cargo.
Die Reaktion erfolgt laufend: „Lufthansa Cargo beobachtet die Lage sehr genau und passt Flugrouten sowie das eigene Netzwerk laufend an die sicherheitsrelevanten Vorgaben an.“ Das führt auch zu konkreten Einschnitten im Betrieb: „Teilweise wurden Verbindungen der Lufthansa Group temporär ausgesetzt.“ Gleichzeitig müssen Flugrouten aktiv um die Krisenregion herumgeführt werden: „Auf der derzeit genutzten Routenführung vermeiden wir die Krisenregion.“
Diese Anpassungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Performance der Luftfracht: „Umroutungen können vereinzelt zu leicht verlängerten Flugzeiten führen.“
Wien wird zum strategischen Vorteil
Gerade in dieser Situation zeigt sich die Bedeutung stabiler alternativer Hubs – und damit auch die Rolle Österreichs. „Über den Hub Wien stellen wir sicher, dass sowohl Passagier- als auch Frachtverbindungen stabil bleiben“, so Schlederer. Wien wird dabei gezielt genutzt, um andere Standorte zu entlasten: „Wir nutzen diese Stärke auch bewusst, um andere Hubs innerhalb der Lufthansa Group flexibel zu entlasten.“
Für die österreichische Industrie ist das ein entscheidender Faktor. Austrian Airlines ermöglicht weiterhin direkte Langstreckenverbindungen: „Mit ihrer eigenen Langstreckenflotte ermöglicht sie direkte Frachtabflüge aus Wien, die insbesondere für die österreichische Exportwirtschaft, zeitkritische Industriegüter und Pharma-Sendungen eine zentrale Rolle spielen.“ Gerade in einer Phase, in der globale Drehkreuze eingeschränkt sind, wird Wien damit zu einem stabilen Zugangspunkt für internationale Märkte.
DHL: Neue Netzwerke statt klassischer Luftfracht
Noch deutlicher wird die Transformation bei Logistikdienstleistern. Mike Parra, CEO von DHL Express Europe, beschreibt die Situation auf Dispo-Anfrage als strukturell verändert: „Was wir heute sehen, ist eine breiter angelegte Situation im Nahen Osten.“ Das Netzwerk sei nicht mehr stabil, sondern verdichtet: „Es ist nicht mehr so wie früher – das Netzwerk ist verdichtet.“
DHL reagiert darauf mit konkreten Alternativen. Für Israel etwa wurde ein hybrides Modell aufgebaut: „Wir fliegen Produkte nach Zypern, bringen sie per Schiff nach Haifa und verteilen sie von dort weiter.“
Darüber hinaus setzt das Unternehmen verstärkt auf multimodale Lösungen: „Wir nutzen unser Straßennetz im Nahen Osten und prüfen, wie wir Europa und den Nahen Osten per Straße verbinden können.“ Ein weiterer Korridor führt über Zentralasien: „Wir fliegen Fracht aus Asien nach Kasachstan und transportieren sie von dort per Lkw in den Nahen Osten.“
Diese Entwicklungen zeigen, dass Luftfracht zunehmend Teil komplexer, hybrider Netzwerke wird – und allein nicht mehr ausreicht, um globale Lieferketten stabil zu halten.
Ein Markt im Ausnahmezustand – mit Folgen für die Wirtschaft
Die aktuelle Situation hat weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen: Steigende Transportkosten, sinkende Planbarkeit und strukturelle Engpässe wirken sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Die Verdopplung der Kerosinpreise verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Jede Umleitung, jede zusätzliche Flugmeile erhöht die Kosten weiter – und wird letztlich an Unternehmen und Konsumenten weitergegeben. Gleichzeitig zeigt sich, wie stark globale Lieferketten von wenigen zentralen Knotenpunkten abhängen – und wie schnell dieses System ins Wanken geraten kann.
Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht: „Es gibt derzeit Verzögerungen bei Sendungen in den Nahen Osten“, sagt Parra. Gleichzeitig bleibt die Lage dynamisch und schwer planbar. Eine klare Einschätzung liefert er dennoch: „Diese Volatilität wird uns 2026 begleiten.“ Für die Logistikbranche ist das eine Herausforderung – aber auch Teil ihres Selbstverständnisses: „Wir sind gut darin, Komplexität zu managen und Handel auch unter schwierigen Bedingungen zu ermöglichen.“