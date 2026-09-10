Rheinmetall Armin Papperger Strategie : Rheinmetall überdehnt sich: Pappergers Expansion bekommt erste Risse

10.09.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Rheinmetall wächst rasant, kauft Werften und will vom Panzerbauer zum All-Domain-Rüstungskonzern werden. Doch nach dem F126-Aus in Berlin zeigt sich, wie riskant Armin Pappergers Expansionskurs geworden ist.

Inhalt

Rheinmetall-Chef Armin Papperger

Rheinmetall-Chef Armin Papperger treibt den Umbau vom Panzerbauer zum All-Domain-Rüstungskonzern voran. Doch der F126-Rückschlag in Berlin zeigt, wie stark die Expansion von politischen Aufträgen abhängt.

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
10.09.2026
Letzte Aktualisierung
10.09.2026
Tom Arnold
Rudolf Loidl