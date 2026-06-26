Europa rüstet auf – und mit dieser sicherheitspolitischen Zeitenwende verschieben sich auch die Grenzen zwischen ziviler Industrie und Verteidigungswirtschaft. Jasmin Zehic von Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich machte deutlich, dass sich für klassische Industrieunternehmen neue Chancen eröffnen: nicht nur als Lieferanten, sondern auch als Entwicklungs- und Technologiepartner.

Rheinmetall selbst steht beispielhaft für diese Dynamik. Das Unternehmen wachse stark, berichtete Zehic: „Wir haben aktuell ungefähr 34.000 Mitarbeiter.“ Allein im vergangenen Jahr hätten sich rund 15.000 Menschen beworben. Auch die Umsatzziele zeigen den Expansionsdruck: Nach rund zehn Milliarden Euro Umsatz in den vergangenen Jahren sei für 2030 inzwischen ein Ziel von 50 Milliarden Euro ausgegeben worden. Entscheidend sei dabei nicht nur, Aufträge zu gewinnen, sondern sie auch industriell abwickeln zu können.