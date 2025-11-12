Rüstungsindustrie Europa : Milliardenregen für Rheinmetall: Neue Werke, neue Märkte, neue Macht
Inhalt
- Rheinmetall im Hoch: Rekordaufträge treffen auf Margendruck
- Milliardenaufträge erwartet – Fokus auf Panzer, Flugabwehr und Satelliten
- Rheinmetall verdient Rekordsummen mit Munition – Panzergeschäft wächst weiter
- Flugabwehr und Elektronik im Aufwind – Ausstieg aus Autozuliefergeschäft
- So ist der Rheinmetall-Konzern aufgebaut
- Rheinmetall passt sich an – das schwache Automobilgeschäft wird zum Problemfall
- Rheinmetall erzielt Rekordumsätze mit Munition – Nachfrage in Europa explodiert
- Panzerdivision Vehicle Systems profitiert von Großaufträgen
- Boom in der Luftverteidigung – Rheinmetalls Electronic Solutions wächst rasant
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