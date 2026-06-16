Litauen treibt die Modernisierung seiner Streitkräfte weiter voran und setzt dabei erneut auf Militärtechnik aus Deutschland. Die litauische Armee soll in den kommenden Jahren Geländewagen der Mercedes-Benz G-Klasse sowie Militärlastwagen der Baureihen Unimog, Zetros und Arocs erhalten. Der Rahmen der Beschaffung liegt nach Angaben des litauischen Verteidigungsministeriums bei rund einer Milliarde Euro. Die Fahrzeuge sollen zwischen 2026 und 2032 geliefert werden.

Unterzeichnet wurde die Vereinbarung von der litauischen Verteidigungsressourcenagentur mit UAB „Veho Lietuva“, dem lokalen Vertreter von Mercedes-Benz Group AG und Daimler Truck. Die neue Fahrzeugflotte soll vor allem die logistischen Fähigkeiten der litauischen Streitkräfte stärken: Truppen, Waffen, Ausrüstung und Nachschub sollen schneller und zuverlässiger bewegt werden können. Das Ministerium bezeichnet die Beschaffung als eine der größten Investitionen in die Logistik der litauischen Armee.