Heinrich Schaller, geboren am 11. November 1959 in Linz, ist ein österreichischer Bankmanager. Seit dem 1. April 2012 führt er als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ). Seine berufliche Laufbahn begann Schaller 1987 bei der Raiffeisen Zentralbank in Wien. Im Jahr 2000 wechselte er zur RLB OÖ, wo er 2004 in den Vorstand berufen wurde. Von 2006 bis 2012 leitete er als Vorstand die Wiener Börse, bevor er die Führung der RLB OÖ übernahm.

Unter Schallers Führung verzeichnete die RLB OÖ signifikante Erfolge. Im Jahr 2022 erreichte die Bank einen Jahresüberschuss von 338,8 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2023 konnte der Gewinn nach Steuern auf 608,3 Millionen Euro gesteigert werden. Im September 2024 gab der Aufsichtsrat der RLB OÖ bekannt, dass Schaller seine Position im Laufe des Jahres 2025 an Reinhard Schwendtbauer übergeben wird.

Schaller, der im November 65 Jahre alt wird, wird seine Funktion bis zum Ende seines Mandats fortführen. Neben seiner Tätigkeit bei der RLB OÖ engagiert sich Schaller in verschiedenen Aufsichtsräten, darunter bei der voestalpine AG. Zudem war er Vorsitzender des Universitätsrats der Johannes Kepler Universität Linz.

Heinrich Schaller ist in zweiter Ehe verheiratet und Vater von vier Kindern.