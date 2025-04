In Österreich hingegen stehen derzeit keine größeren Personalabbauten im Stammbereich an. Maßnahmen wie Aufnahmestopps, Überstundenabbau und die Reduktion von Leasing-Personal sollen Kosten senken. "In einzelnen Bereichen ist nicht ausgeschlossen, dass Stammpersonal betroffen sein wird", so Eibensteiner.

An mehreren heimischen Standorten verhandelt der Konzern aktuell mit dem Betriebsrat über eine sogenannte Wettbewerbs- und Beschäftigungsklausel. Diese sieht vor, dass 0,75 bis 1,5 Prozent des Kollektivvertragslohns zurückbehalten werden können, wenn Arbeitskosten die Wertschöpfung übersteigen. Betroffen sind unter anderem die Rohrproduktion in Krieglach sowie Gießereien in Linz und Traisen. Eine Entscheidung soll bis Dezember fallen.