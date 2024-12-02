Rang 4: Rail Cargo Group

Umsatz: 1.907,1 Millionen Euro



Für die Rail Cargo Group (RCG) war das letzte Jahr "geprägt von einem herausfordernden Marktumfeld", wie es aus dem Unternehmen heißt. Geopolitische Einflüsse, hohe Energiekosten und in der Folge eine industrielle Rezession in wesentlichen Märkten haben für die RCG 2023 zu einer deutlich gesunkenen Nachfrage und spürbaren Rückgängen bei der Auslastung geführt. Gleichzeitig sah man sich mit einem eklatanten Nachteil gegenüber der Straße konfrontiert: Während sich der Strompreis 2023 gegenüber dem Vorkrisenniveau in Österreich mehr als verdoppelte und international sogar teilweise verdreifachte, stieg der Dieselpreis nur um etwas mehr als 20 Prozent. Davon besonders betroffen waren der Einzelwagenverkehr (EWV) und der kontinentale Intermodalverkehr, wo die Bahn im direkten Wettbewerb mit dem Lkw steht.

Der Umsatz liegt allerdings mit 1,91 Mrd. Euro leicht unter dem Jahr 2022 (1,94 Mrd. Euro). 2023 brachte die RCG fast 420.000 Züge an ihr Ziel, damit konnten im vergangenen Jahr 78,5 Millionen Nettotonnen transportiert werden. Dabei setzte die RCG mit Anfang des Jahres 2023 zwei ihrer Expansionspläne in die Tat um: Seit 1. Januar 2023 gibt es in Shanghai eine Niederlassung mit eigenen Mitarbeiter. In Serbien wurde darüber hinaus eine neue Carrier-Gesellschaft gegründet. Damit ist die RCG im Jahr 2023 bereits in 13 Ländern in Eigentraktion unterwegs.