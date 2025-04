Northvolt beschäftigte zuletzt rund 6.600 Mitarbeitende in sieben Ländern und verfolgte ambitionierte Expansionspläne. Insbesondere die geplante Batteriefabrik in Heide, Deutschland, galt als eines der Leuchtturmprojekte des Unternehmens. Diese Anlage sollte mit Hilfe umfangreicher staatlicher Subventionen eine Schlüsselrolle im deutschen Transformationsprozess hin zur Elektromobilität spielen. Angesichts der aktuellen Lage ist jedoch unklar, ob dieses Projekt wie geplant umgesetzt werden kann.

Produktionsstandorte und internationale Präsenz

Neben der geplanten Anlage in Deutschland betreibt Northvolt bereits Produktionsstätten in Schweden und weiteren Ländern. Die Gigafactory in Skellefteå, bekannt als Northvolt Ett, war als erstes Großprojekt des Unternehmens ein wesentlicher Bestandteil der Strategie. Sie wurde entwickelt, um Batteriezellen in großem Maßstab zu produzieren und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit zu setzen, indem erneuerbare Energien wie Wasserkraft genutzt werden.

Das Unternehmen positionierte sich auch als Lieferant für große Automobilhersteller und sicherte sich frühzeitig langfristige Lieferverträge mit Kunden wie BMW, Scania und Volvo Cars. Diese Partnerschaften unterstreichen die strategische Bedeutung von Northvolt für die europäische Elektrofahrzeugindustrie.